موعد مباراة برشلونة وفينورد في دوري أبطال أوروبا

يبدأ فريق برشلونة الإسباني، الذي يضم بين صفوفه المصري حمزة عبد الكريم، مشواره في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نظيره فينورد الهولندي على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري للموسم الكروي 2026-2027.

ويتطلع الفريق الكتالوني إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، وتوجيه رسالة مبكرة إلى جميع منافسية، في ظل الطموحات الكبيرة التي يضعها النادي لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 2015، عندما توج بالبطولة للمرة الأخيرة.

ويسعى برشلونة إلى استعادة مكانته على الساحة الأوروبية، مستفيدًا من تاريخه الكبير في البطولة، بعدما ابتعد خلال السنوات الماضية عن منصات التتويج والمباراة النهائية.

وكان الفريق الكتالوني قد وصل إلى الدور نصف النهائي في النسخة قبل الماضية، لكنه فشل في حجز مقعده بالمباراة النهائية بعدما خسر أمام إنتر ميلان الإيطالي، الذي حسم بطاقة التأهل لصالحه.

وفي النسخة الماضية، لم يتمكن برشلونة من الذهاب بعيدًا في البطولة، بعدما انتهى مشواره عند الدور ربع النهائي، عقب مواجهة أتلتيكو مدريد الذي نجح في إقصائه من المسابقة.

ويأمل برشلونة في استغلال مواجهة فينورد لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره الأوروبي، خاصة في ظل نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، الذي يمنح كل مباراة أهمية كبيرة في تحديد ترتيب الفرق والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة برشلونة وفينورد

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وفينورد اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفينورد

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في المنطقة العربية، حيث تذاع مباراة برشلونة وفينورد عبر قناة beIN Sports 1.

وأسندت شبكة «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق علي محمد علي.