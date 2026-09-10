وزير الخارجية: إسرائيل ترفض المضي قدمًا في خطة السلام.. ولن نسمح بتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن الطرف الإسرائيلي يرفض المضي قدمًا في تنفيذ خطة السلام، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الموقف من شأنه زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية في قطاع غزة.

وقال عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن إسرائيل لا تزال تسعى إلى تنفيذ مخطط للتهجير، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن هذا الأمر غير مقبول ولن تسمح به الدولة المصرية.

وتابع أن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لم يتم تنفيذها بالكامل، مشيرًا إلى أن مصر وقطر وتركيا بذلت جهودًا لإقناع حركة حماس بتسليم السلاح إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف لتنفيذ خطة السلام.

وأشار إلى أن مصر تثق في قدرة الرئيس ترامب على فرض وتنفيذ خطته الخاصة بقطاع غزة، بما يسهم في وقف التصعيد وفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة.

وحذر عبد العاطي من أن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية شديدة الخطورة، في ظل استمرار التصعيد وتدهور الأوضاع الإنسانية، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لمنع تفاقم الأزمة.

لا يمكن السماح أو القبول بمخطط التهجير، وهذا لن يتم

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنه «لا يمكن السماح أو القبول بمخطط التهجير، وهذا لن يتم»، وأن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته يأتي في مقدمة أولويات الموقف المصري.