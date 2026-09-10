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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يلتقي نظيره النيجيري لبحث دعم التعاون وتعزيز الربط الجوي بين البلدين

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، فيستوس كييامو، وزير الطيران والفضاء بجمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش فعاليات  المعرض.

حضر اللقاء المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، 
والطيار احمد عادل رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران والطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجويه 
وريم عرابي، المندوب المناوب لمصر في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» ، الطيار محمد صلاح نائب رئيس سلطه الطيران  المدنى السلامه الجويه والاستاذه 
سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى والطيار كريم جميل مستشار رئيس السلطة ومدير عام الاتفاقيات الدولية.

يأتي ذلك في ضوء ما يشهده معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026» من لقاءات ومباحثات تستهدف دعم التعاون الدولي في مجال الطيران المدني، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الربط الجوي بين مصر ونيجيريا وتنمية حركة النقل الجوي بين البلدين، بما يدعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار، إلى جانب بحث التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات الفنية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التواجد المصري في أسواق النقل الجوي الأفريقية من خلال الناقلات المصرية، بما يدعم توسيع شبكة الربط الجوي بين دول القارة، ويسهم في تيسير حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز حركة السياحة والتجارة والاستثمار، بما يخدم أهداف التنمية والتكامل القاري.

وفى هذا الاطار أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الطيران المدني، انطلاقًا من إيمانها بالدور الذي يمثله النقل الجوي في دعم التواصل بين دول القارة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.

كما اشار الحفني الى  أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف التكتلات والتجمعات الإقليمية، استعدادًا لأعمال الجمعية العامة غير العادية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وتضافر الجهود المصرية والنيجيرية لتوحيد الرؤى والمواقف دعمًا للتوجه الأفريقي، وتعزيزًا للموقف الجماعي لدول القارة، في ضوء عضوية البلدين بمجلس المنظمة، بما يدعم أولويات ومصالح الدول الأفريقية في المحافل الدولية المعنية بالطيران المدني.

ومن جانبه، أعرب فيستوس كييامو، وزير الطيران والفضاء النيجيري، عن شكره وتقديره لمصر لما تم تحقيقه من تشغيل وربط جوي بين البلدين، بما شمل عددًا من المدن النيجيرية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير هذا الربط وتعظيم الاستفادة منه بما يخدم حركة السفر ويعزز العلاقات الاقتصادية والسياحية والتجارية بين البلدين.

وأشاد الوزير النيجيري بما تتمتع به مصر من خبرات وإمكانات في مختلف مجالات الطيران المدني، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع نطاق التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني.

كما أكد الوزير النيجيري أهمية تضافر جهود مصر ونيجيريا داخل منظمة الطيران المدني الدولي، وتنسيق مواقفهما باعتبارهما من الدول الأفريقية الرائدة بالمجلس والممثلة للمجموعة الأفريقية، بما يعزز الحضور الأفريقي ويدعم أولويات دول القارة في صياغة التوجهات والسياسات الدولية في مجال الطيران المدني.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المصري–النيجيري، بما يعزز الشراكة بين البلدين، ويدعم جهود القارة الأفريقية نحو مزيد من الترابط والتكامل، ويسهم في بناء منظومة نقل جوي أكثر كفاءة واتصالًا بين دولها، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويدعم مسارات التنمية بالقارة .

وزير الطيران وزير الطيران النيجيري معرض العلمين الدولي

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