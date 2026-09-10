العربية للتصنيع: البنية التحتية للمصانع تتمتع بمرونة كبيرة وقابلية للتكيف مع أنواع أخرى من المحركات

قال اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن البنية التحتية للمصانع تتمتع بمرونة كبيرة وقابلية للتكيف مع أنواع أخرى من المحركات بما يسمح باستيعاب التطورات الجديدة في الطائرات والمحركات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «البعد الرابع»، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن جزءًا من أعمال الطائرات يتم داخل الورش المختصة بالقوات الجوية بينما يتم الجزء الآخر في مصانع الهيئة، مشيرًا إلى أن مصانع الهيئة تقع على ممرات القوات الجوية.

وتابع: «العلاقة بين القوات الجوية المصرية والهيئة العربية للتصنيع ممتدة منذ سنوات، ودعم القوات الجوية للمصانع ساهم في استمرار عملها بالكفاءة والقدرة والقوة الحالية».

وأكمل: «القوات الجوية لا تقتصر على دعم المصانع، وإنما تشترط عدم وجود أي خطأ في الإجراءات وعدم قبول أي منتج به أدنى مشكلة أو غير مطابق للمواصفات العالمية، والهيئة تعمل وفق هذه التعليمات وتحاول الحفاظ عليها، و مصانع الطائرات التابعة للهيئة قد لا تكون معروفة لدى كثير من المواطنين، رغم أنها مصانع كبيرة، و صناعة الطائرات من الصناعات الصعبة».