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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران وإيرباص توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز برامج تدريب صيانة الطائرات

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

شهد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة أيرباص في مجال تدريب صيانة الطائرات، وذلك خلال فعاليات معرض العلمين للطيران والفضاء 2026.

جاء ذلك في إطار استراتيجية أكاديمية مصر للطيران للتدريب للتوسع في تقديم خدماتها التدريبية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي متميز لتأهيل الكوادر الفنية في مجال الطيران.

وقّع مذكرة التفاهم عن أكاديمية مصر للطيران للتدريب الطيار وليد سليمان، رئيس الأكاديمية، وعن شركة أيرباص وجابرييل سيملاس، رئيس شركة إيرباص لمنطقتي أفريقيا والشرق الأوسط. وذلك في خطوة تعكس حرص الأكاديمية على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الطيران، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تطوير منظومة التدريب.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجال برنامج تدريب صيانة الطائرات (Maintenance Training Programme)، بما يسهم في إعداد وتأهيل كوادر فنية متخصصة في مجال صيانة الطائرات، وفقًا لأعلى المعايير الدولية والمحلية، ورفع مستوى الكفاءة والاحترافية بما يتواكب مع المتطلبات المتطورة لصناعة الطيران العالمية.

كما تستهدف الشراكة دعم جهود الأكاديمية في تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده صناعة الطائرات، وتوفير كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال صيانة الطائرات.

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