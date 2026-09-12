الوضع صعب.. إكرامي: مش هستحمل الأهلي يخسر بطولة.. وممكن يحصل لي حاجة

تحدث إكرامي، خلال حواره مع الإعلامي مهيب عبدالهادي في برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، عن موقفه من مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن الأمور قد تصبح صعبة حال استمرار الأداء والنتائج بهذا الشكل.

وقال إكرامي: «أتمنى طبعًا الأمور تتحسن في الأهلي، لكن بالشكل ده هتبقى الأمور صعبة قوي، وخصوصًا من جمهور النادي الأهلي، لأن الجمهور بدأ مش يزعل، لا بدأ يبقى في نوع من التحفظ سواء على اللعيبة أو على المدرب».

وأضاف أن الأهلي لن يقبل سوى المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري، خاصة بعد الموسم الماضي، الذي وصفه بالكارثي، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء تنتظر تحقيق الألقاب.

ورفض إكرامي اعتبار حديثه عن مستوى الأهلي نوعًا من الضغط على الفريق، قائلًا: «لا في كرة القدم طبعًا، مش في كرة القدم، أصل ما أخدتش بطولة السنة دي إيه اللي هيحصل يعني؟ لا كارثة!».

وتابع: «هل حد ممكن يزايد عليّ في حبي للنادي الأهلي؟ لا، حلو قوي. هل معنى أن أنا لما أطلع أقول النادي الأهلي مش كويس أو النادي الأهلي مش عاجبني إني طالب حاجة؟ لأ، أنا مش عايز حاجة غير أن أنا بحب النادي الأهلي وعايز النادي الأهلي يبقى أحسن نادي في العالم».

وأكد إكرامي أنه لا يستطيع تحمل خسارة الأهلي لأي بطولة، مشيرًا إلى مدى ارتباطه بالنادي وجماهيره، قبل أن يمازح مهيب عبدالهادي بشأن رد فعله حال خسارة البطولات.

وأوضح: «أنا بتكلم من قلبي والله العظيم يا مهيب، أنا بتكلم من قلبي لأن أنا أعتبر دلوقتي واحد من الجماهير بتوع النادي الأهلي».

وانتقد إكرامي مستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة، قائلًا: «أنا قاعد بتفرج على المباراة اللي فاتت واللي قبلها حاسس أن أنا ممكن في أي لحظة يجي فينا جون! ما ينفعش».

وتطرق إكرامي إلى المنافسة على بطولة الدوري، مؤكدًا أن جماهير الأهلي لن تتقبل خسارة اللقب المحلي مقابل المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واختتم تصريحاته قائلًا: «هل جمهور النادي الأهلي هيستحمل أن أنا أخسر البطولة المفضلة عندي اللي هي بطولة الدوري عشان ألعب دوري أبطال أفريقيا؟ والناس عمالة تتريق علينا إن إحنا هنلعب كونفدرالية.. محدش هيقبل إن أنا أخسر بطولة الدوري السنة دي وألعب الكونفدرالية».