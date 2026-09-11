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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«على الطريق».. نادي السيارات والـ FIA يطلقان حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية

نادي السيارات
نادي السيارات
كريم عاطف

أطلق نادي السيارات والرحلات المصري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) – المنطقة الأولى، حملة توعوية جديدة تحت عنوان «على الطريق»، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية والتأكيد على أهمية الانتباه وتجنب مصادر التشتت أثناء القيادة.

وتنطلق الحملة من رسالة بسيطة ومباشرة: «على الطريق.. الجميع بحاجة إلى انتباهك»، حيث يسلط الفيلم التوعوي للحملة الضوء على مختلف مستخدمي الطريق، من الأطفال والمشاة وراكبي الدراجات، إلى مستخدمي الدراجات النارية وقائدي السيارات، للتأكيد على أن لحظة انتباه واحدة قد تصنع فارقًا وتحمي حياة إنسان.

وتركز الحملة بصورة خاصة على مخاطر التشتت أثناء القيادة، وفي مقدمتها استخدام الهاتف المحمول وسماعات الأذن وغيرها من العوامل التي تفقد قائد المركبة تركيزه على الطريق، مؤكدة أن ثوانٍ قليلة من عدم الانتباه قد تكون كافية لوقوع حادث كان من الممكن تجنبه.

وقال محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، إن الحملة تأتي في إطار الدور التوعوي والمجتمعي للنادي وحرصه على دعم جهود تحسين السلامة على الطرق، موضحًا أن الرسالة التي تسعى الحملة إلى إيصالها هي أن الطريق مسؤولية مشتركة، وأن الانتباه واحترام الآخرين يمثلان خط الدفاع الأول عن سلامة جميع مستخدميه.

وأضاف أن التعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات في هذه الحملة يعكس الاهتمام بنشر مفاهيم القيادة الآمنة والسلوك المسؤول، وتحويل السلامة المرورية من مجرد قواعد وإرشادات إلى ثقافة وسلوك يومي لدى جميع مستخدمي الطريق.

واختتم عسكر بالتأكيد على أن الهدف من الحملة هو توصيل رسالة إنسانية بسيطة لكل قائد مركبة: «تجنب التشتت.. ركز على الطريق، فالجميع بحاجة إلى انتباهك».

نادي السيارات والرحلات المصري الاتحاد الدولي للسيارات FIA على الطريق السلامة المرورية التشتت أثناء القيادة حملة على الطريق

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