سقوط أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية على فيسبوك في قبضة الأمن

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وضبط بحوزته (30 قطعة ألعاب نارية – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









