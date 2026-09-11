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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية على فيسبوك في قبضة الأمن

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وضبط بحوزته (30 قطعة ألعاب نارية – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

التواصل الإجتماعى الألعاب النارية تقنية المعلومات

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