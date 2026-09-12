أبو العينين: الرئيس السيسي كبير وكبر مصر معاه أمام القوى العالمية

هنأ النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الإعلامي أحمد موسى بعودته مرة أخرى لبرنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد، وذلك بعد تماثله الشفاء من وعكة صحية.





وقال أبو العينين :" الرئيس السيسي يتحدث مع كافة دول العالم بمصداقية ويكتسب ثقة العالم “، مضيفا: ”الرئيس السيسي لما جلس مع ترامب أشاد بمصر وبوتين أشاد بمصر ورئيس الصين أشاد بمصر ".

وتابع أبو العينين :"الرئيس السيسي كبير وكبر مصر معاه أمام القوى الدولية الكبيرة"، مضيفا:" التحديات التي تواجهنا كبيرة ".

وأكمل أبو العينين: "أحمد موسى أمامه مسؤولية من أجل نشر الوعي والتثقيف السياسي والاقتصادي".