قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن يحذر من تهديد الملاحة الدولية بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي
وزيرة خارجية اليمن: تهديدات الحوثيين لباب المندب تضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة
أحمد موسى: اللي استهدف خط أنابيب في السعودية ماشافش أهداف في إسرائيل وقصفها ليه؟
مستحيل.. الكرملين يغلق الباب أمام لقاء بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين
للمرة الرابعة على التوالي.. منتخب مصر للشباب يتوج ببطولة أفريقيا لليد
انفجارات في إيران بالتزامن مع رفع حالة التأهب في السعودية
أحمد موسى: هناك قنوات بتتكلم عن مصر فقط ولا تتحدث عن أي سلبية بالدول العربية
مسئول إيراني: التفاهمات مع عُمان لا تتضمن فتح مضيق هرمز فورًا
ولي عهد أبوظبي يلتقي بوتين على هامش قمة «بريكس» في نيودلهي
أحمد موسى: اللي بينتقد للصالح العام نعطيه تعظيم سلام.. ونخلي بالنا من اللي بيسخن
أبو العينين: إحنا ضد أهل الشر دول بينفذوا أجندة لانهيار الدولة
محمد أبو العينين: أهلا وسهلا بأي نقد بناء ومسئول لبلدنا على صدى البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قمة بريكس تعزز فرص مصر لتوسيع شراكاتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات

قمة بريكس
قمة بريكس
فريدة محمد

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة تجمع «بريكس» بالهند، تعكس ما تحظى به مصر من حضور متزايد على الساحة الدولية، وتؤكد أهمية الدور الذي تقوم به القاهرة في مناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية ذات التأثير على مستقبل المنطقة والعالم.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء في تجمع «بريكس»، وطرح الرؤية المصرية تجاه التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث مسارات جديدة للتعاون بما يحقق مصالح مصر ويدعم خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وجود مصر داخل تجمع «بريكس» يفتح أمام الاقتصاد الوطني مجالات أوسع لتنويع العلاقات الاقتصادية، خاصة في ظل ما يتيحه التجمع من فرص للتعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والبنية التحتية، مؤكدًا أن توسيع هذه الشراكات يمكن أن يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز حركة التبادل التجاري.

وأشار الصافي عبد العال، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تنويع الشركاء الاقتصاديين وعدم الاعتماد على مسار واحد في العلاقات الاقتصادية الدولية، لافتًا إلى أن الانفتاح على اقتصادات كبرى وناشئة يوفر لمصر فرصًا جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأضاف النائب، أن التعاون بين دول الجنوب يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع امتلاك هذه الدول إمكانات وموارد وأسواقًا كبيرة يمكن توظيفها في إقامة مشروعات مشتركة وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل في العديد من القطاعات الحيوية.

وأكد نائب الإسكندرية، أن الحضور المصري الفاعل في قمة «بريكس» يعكس قدرة الدولة على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، بما يحافظ على المصالح المصرية ويدعم استقلالية القرار الاقتصادي، مشددًا على أن توسيع الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم النائب الصافي عبد العال، حديثه بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «بريكس» تعكس تحركًا مصريًا فاعلًا للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانة مصر كشريك اقتصادي مؤثر، بما يخدم أهداف التنمية ويحافظ على المصالح الوطنية.

قمة بريكس بريكس الرئيس السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

أسعار البيض

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

علي حمدي

علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لأنه مختلف

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

إسلام صادق

بعد تراجع الأداء.. إسلام صادق: خلافات داخل نادٍ كبير ومسئول يتواصل مع مدرب شهير

ترشيحاتنا

اقتصاد

برلماني: مصر تمتلك مقومات عديدة تجعلها شريكا اقتصاديا جاذبا لدول البريكس

معدلات التشجير

جهاز العاشر من رمضان يضع خطة متكاملة لزيادة معدلات التشجير

البنك المركزي

تحركات في البنوك لحصر تمويلات الشركات العقارية

بالصور

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد