ضبط عاطل لقيامه بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر .

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 10 / الجارى إبان إحتفاله بخطبته .

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .