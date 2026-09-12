اليمن يحذر من تهديد الملاحة الدولية بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي

حذر مجلس الوزراء اليمني من تداعيات تصعيد ميليشيا الحوثي على الساحل الغربي وباب المندب وحركة الملاحة الدولية، مؤكداً أن تهديد السفن وخطوط التجارة وتعريض الممرات المائية للخطر؛ لا يمثل شأناً يمنياً محضاً.

وشدد المجلس على أن استمرار هذه الممارسات؛ يهدد الأمن الإقليمي والدولي، كما قد ينعكس على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وفي السياق ذاته، استعرض المجلس، خطط الحكومة للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة، إلى جانب تأمين الاحتياجات التموينية ومواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسعار.

وأكدت الحكومة أنها لا تنتظر انتهاء الأزمة للتحرك، وإنما تعمل على إدارة تداعياتها والاستعداد للمرحلة المقبلة، مشددة على ضرورة توحيد الجهود العسكرية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والخدمية لمواجهة التحديات.