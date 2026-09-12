عبد الله السعيد يحقق إنجازًا تاريخيًا مع الأهلي والزمالك وبيراميدز

حقق عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» بقميص الفرق الثلاثة الكبار في الكرة المصرية، الأهلي وبيراميدز والزمالك.

عبدالله السعيد

وكتب خالد طلعت عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه قد سبق للسعيد تسجيل هاتريك بقميص الأهلي أمام النصر للتعدين يوم 8 مايو 2017، في الدوري الممتاز موسم 2016-2017، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 4-0، قبل أن يكرر الإنجاز مع بيراميدز أمام طنطا يوم 10 أغسطس 2020، في لقاء انتهى بفوز بيراميدز 3-0.

وأكمل السعيد الثلاثية التاريخية بقميص الزمالك، بعدما سجل 3 أهداف «هاتريك» أمام إيه إس بورت الجيبوتي، اليوم 12 سبتمبر 2026، في دوري أبطال إفريقيا، ليصبح بذلك أول لاعب يحقق هذا الإنجاز مع الأندية المصرية الثلاثة.