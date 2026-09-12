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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تصريحات أحمد سليمان.. إعلامي: الزمالك صرف مليار و300 مليون الموسم الماضي

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أثار الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، تساؤلات حول حجم الإنفاق داخل نادي الزمالك خلال الموسم الماضي، وذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، بشأن تكلفة البرازيلي خوان بيزيرا.

الزمالك

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وفقًا لتصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك إن خوان بيزيرا كلف الزمالك 2 ونص مليون دولار الموسم اللي فات فقط، فده معناه إن تكلفة بيزيرا كانت ضعف زيزو».

وكان أحمد سليمان قد كشف أن بيزيرا كلف خزينة الزمالك نحو 2.5 مليون دولار خلال عام واحد، موضحًا أن الرقم يشمل قيمة شراء اللاعب وراتبه ونسبة إعادة البيع والضرائب.

وأضاف فارس في منشوره: «نفس عضو مجلس الإدارة قال إن الزمالك صرف على الكورة الموسم اللي فات فوق المليار و300 مليون.. بس إيه الطرح الإعلامي اللي كان بيتقال عن الزمالك الموسم اللي فات؟ رغم إن المعلومات دي كانت موجودة!».

وتابع: «تخيل دوري معجزة لفريق صارف أكتر من مليار و300 مليون وعنده لاعب واحد بس تكلفته 125 مليون جنيه في الموسم».

وتأتي تصريحات فارس في أعقاب الجدل الدائر حول التكلفة المالية لصفقة بيزيرا، خاصة بعدما أوضح أحمد سليمان أن اللاعب كلف الزمالك نحو 2.5 مليون دولار في موسمه الأول، في الوقت الذي أكد فيه أن الموقف الرسمي للنادي حاليًا هو عدم بيع اللاعب.

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