عمرو أديب يحذر مذيعًا شابًا من الغرور: «الشاشة خطر على وجودك وحياتك»

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى مذيع شاب طلب منه النصيحة، مؤكدًا أن الغرور يمثل خطرًا كبيرًا على أي إعلامي، خاصة مع الشهرة والظهور المستمر على الشاشة.

عمرو أديب

وكتب أديب، عبر حسابه على منصة «إكس»: «قال لي مذيع شاب انصحني، قلت له إياك والغرور، الشاشة خطر على وجودك وحياتك، وكلما اشتهرت ذكر نفسك أنها لعبة خطيرة».

وأضاف أديب أن الإعلامي قد يفقد كل شيء بسبب كلمة غير مقصودة أو معلومة غير دقيقة أو موقف غير محسوب، مختتمًا رسالته بالتأكيد على أهمية التواضع، قائلًا: «تعلم كل يوم التواضع بل منتهى التواضع».