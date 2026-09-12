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عمرو أديب : الذكاء الاصطناعي زلزال تكنولوجي ممكن يهدد البشرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب : الذكاء الاصطناعي زلزال تكنولوجي ممكن يهدد البشرية

عمرو اديب
عمرو اديب
يارا أمين

حذر الإعلامي عمرو أديب من التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن العالم يعيش ما وصفه بـ«زلزال تكنولوجي حقيقي»، في الوقت الذي ينشغل فيه البعض بأزمات ومشكلات يومية أخرى.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «إحنا مشغولين بمشاكل المدارس والعالم فيه زلزال تكنولوجي»، مشددًا على أن ما يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي يستحق التوقف أمامه وتحليله بشكل جاد.

باحث يحذر من نهاية العالم

وأشار أديب إلى واقعة استقالة أحد الباحثين الإنجليز من شركة كبرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الباحث وجه تحذيرات بشأن التطور المتسارع لهذه التقنيات، ووصف الأمر بأنه مخيف، مع توقعات بإمكانية وصول المخاطر إلى حد تهديد البشرية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: «باحث كبير استقال وحذر من نهاية العالم»، مشيرًا إلى أن المخاوف لا تتعلق بالتكنولوجيا في حد ذاتها، وإنما بإمكانية إساءة استخدامها.

محاولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صنع سلاح بيولوجي

وكشف أديب أن الشركة التي كان يعمل بها الباحث أبلغت عن اكتشاف محاولة لاستخدام إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على صنع قنبلة بيولوجية، موضحًا أن الشركة تمكنت من إيقاف المحاولة قبل وقوع كارثة.

وقال: «التكنولوجيا دي ممكن تستخدم في صنع أسلحة بيولوجية»، محذرًا من خطورة توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في أغراض تهدد حياة البشر.

الذكاء الاصطناعي يحل مسألة عجز العلماء عن حلها

وتطرق عمرو أديب إلى واقعة أخرى، تتعلق بمسألة رياضية عجز العلماء عن حلها لنحو 90 عامًا، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي تمكن في النهاية من الوصول إلى حل لها.

وأوضح أن المفاجأة كانت في الطريقة التي توصل بها الذكاء الاصطناعي إلى الحل، إذ استفاد من عمل أحد العلماء الذين أمضوا سنوات طويلة في دراسة المسألة.

وقال أديب: «الـ AI حل المسألة بس بطريقة غريبة.. سرق شغل عالم قضى 40 سنة في حلها».

عمرو أديب: الموضوع مش هزار

وشدد أديب على أن التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي تستوجب وقفة جادة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مجرد خيال علمي أو وسيلة للترفيه، وإنما أصبح واقعًا يحمل فوائد كبيرة، لكنه في الوقت نفسه قد يمثل خطرًا حقيقيًا إذا أسيء استخدامه.

وأكد أن هناك تحركات ودعوات من سياسيين وعلماء لوضع ضوابط واضحة وأطر أخلاقية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن التأخر في التعامل مع هذه المخاطر قد تكون له عواقب خطيرة.

واختتم أديب تحذيره بالتأكيد على أن قضية الذكاء الاصطناعي أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمستقبل البشرية، قائلًا: «الموضوع ده مش هزار، ده مستقبل البشرية»

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