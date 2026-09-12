قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران
محمود فتح الله: لا يجوز لعموتة سؤال زيزو عن مركزه.. والتقييم بعد مباراة الزمالك
دعاء الفجر آخر يوم في ربيع الأول.. ردده الآن يضمن لك مفاتيح الرزق والفرج
خطر محتمل في السعودية .. تفعيل صفارات الإنذار يـ الطائف
ترامب يبدي إنزعاجه من مظهر شعره : الصلع بدأ يظهر من الخلف
دعاء آخر ليلة من شهر مولد النبي.. 10 أدعية تملأ صباحك بالأرزاق والفرج
رئيس غرفة التجارة لـ بريكس: التعاون يتسع ليشمل الصحة والصناعة والذكاء الاصطناعي
الأمن يكشف مفاجآت في تخدير طفل لاستغلاله في التسول بدمياط
تأجيل المناقشات الرسمية بين لبنان وإسرائيل لهذه الأسباب
أمريكا توافق على بيع مروحيات بلاك هوك للأرجنتين
عمر مرموش يتحدث عن بدايته مع توتنهام: نحتاج إلى وقت للوصول لأفضل مستوى
15 دقيقة خارج أجواء الاجتماعات.. حديث عفوي بين السيسي وبوتين يلفت الأنظار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا توافق على بيع مروحيات بلاك هوك للأرجنتين

مروحيات بلاك هوك
مروحيات بلاك هوك
محمود نوفل

وافقت الولايات المتحدة على بيع مروحيات "بلاك هوك" للأرجنتين في صفقة بقيمة 103 ملايين جنيه إسترليني، وذلك بعد تلميح ترامب بأنه لن يساعد بريطانيا في حال تعرض جزر فوكلاند للغزو.


ومن المقرر أن تبيع الولايات المتحدة مروحيات "بلاك هوك" (Black Hawk) للأرجنتين بموجب صفقة تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية.

 وبحسب الإعلام الأمريكي ؛ فإن هذه الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من تلميح دونالد ترامب بأنه لن يقدم المساعدة لبريطانيا إذا تعرضت جزر فوكلاند للغزو.


وتأتي هذه الصفقة -التي ستزود بوينس آيرس بأربع مروحيات- بعد أسابيع قليلة من تلميح الرئيس الأمريكي بأنه لن يقدم العون للمملكة المتحدة في حال قامت الأرجنتين بغزو جزر فوكلاند مجدداً.

وكانت الولايات المتحدة تتخذ دائما موقفاً محايداً بشأن جزر فوكلاند، إلا أن ترامب ألمح مؤخراً إلى إمكانية مراجعة هذا الموقف، فيما اعتبره البعض أسلوباً للضغط بهدف دفع المملكة المتحدة نحو تعزيز التعاون العسكري.

وكان ترامب قد انتقد بريطانيا، مشيراً إلى أنها لا "تبلي بلاءً حسناً" وأنها تقاعست عن المساعدة في الحملة العسكرية ضد إيران.

أمريكا الأرجنتين جزر فوكلاند مروحيات بلاك هوك بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

الفنان هشام عباس

هشام عباس يكشف كواليس اختياره اسمه الفني: رفضت هشام المصري

عمرو أديب

عمرو أديب: الحكومة بتقول عاملة حسابها على 75 دولار للبرميل ولما وصل لـ104 هتعمل إيه؟

مضيق هرمز

خبير: تأمين الممرات الملاحية يتصدر أجندة بريكس.. وهرمز والبحر الأحمر على طاولة القادة

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد