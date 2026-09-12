أمريكا توافق على بيع مروحيات بلاك هوك للأرجنتين

وافقت الولايات المتحدة على بيع مروحيات "بلاك هوك" للأرجنتين في صفقة بقيمة 103 ملايين جنيه إسترليني، وذلك بعد تلميح ترامب بأنه لن يساعد بريطانيا في حال تعرض جزر فوكلاند للغزو.



ومن المقرر أن تبيع الولايات المتحدة مروحيات "بلاك هوك" (Black Hawk) للأرجنتين بموجب صفقة تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية.

وبحسب الإعلام الأمريكي ؛ فإن هذه الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من تلميح دونالد ترامب بأنه لن يقدم المساعدة لبريطانيا إذا تعرضت جزر فوكلاند للغزو.



وتأتي هذه الصفقة -التي ستزود بوينس آيرس بأربع مروحيات- بعد أسابيع قليلة من تلميح الرئيس الأمريكي بأنه لن يقدم العون للمملكة المتحدة في حال قامت الأرجنتين بغزو جزر فوكلاند مجدداً.

وكانت الولايات المتحدة تتخذ دائما موقفاً محايداً بشأن جزر فوكلاند، إلا أن ترامب ألمح مؤخراً إلى إمكانية مراجعة هذا الموقف، فيما اعتبره البعض أسلوباً للضغط بهدف دفع المملكة المتحدة نحو تعزيز التعاون العسكري.

وكان ترامب قد انتقد بريطانيا، مشيراً إلى أنها لا "تبلي بلاءً حسناً" وأنها تقاعست عن المساعدة في الحملة العسكرية ضد إيران.