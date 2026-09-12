النواب الأمريكي يبحث مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا

يستعد مجلس النواب الأمريكي لبحث مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، كان يتبناه السناتور لينزي جراهام، بعدما أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية.

ومن جانبها ؛ قالت لجنة القواعد بالمجلس إنها ستجتمع الاثنين القادم للنظر في المشروع، تمهيدًا لتصويت خلال الأسبوع، حال الموافقة على طرحه لاحقًا.

ويستهدف القانون زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو، عبر عقوبات على مسؤولين روس، وفرض رسوم جمركية على دول بينها الصين والهند للحد من شراء الطاقة الروسية.

ويواجه المشروع معارضة ديمقراطية، وسط مخاوف من تأثير الرسوم على تكاليف المستوردين والمستهلكين، بينما يخشى جمهوريون تداعيات قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

