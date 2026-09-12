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«فرحة بناتنا».. حماة الوطن بالجيزة يجهز 350 عروسة من غير القادرات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«فرحة بناتنا».. حماة الوطن بالجيزة يجهز 350 عروسة من غير القادرات

حماة الوطن بالجيزة يجهز 350 عروسة
حماة الوطن بالجيزة يجهز 350 عروسة

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة احتفالية كبرى تحت عنوان «فرحة بناتنا»، وتجهيز 350 عروسة من الفتيات غير القادرات من أبناء محافظة الجيزة.

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عادل النجار، محافظ الجيزة السابق، إلى جانب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والنائب أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية، والنائب الدكتور نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب بالجيزة، وعدد كبير من نواب الحزب وأعضاء هيئة المكتب والأمانات الفرعية والنوعية، ولفيف كبير من أهالي محافظة الجيزة.
 


وشهدت الاحتفالية عددًا من الفعاليات والفقرات الفنية المميزة، تخللها إحياء الحفل الفنان مصطفى قمر، الذي أضفى أجواءً من البهجة والفرحة على الحضور، خاصة العرائس وأسرهن، في إطار الحرص على أن تكون الاحتفالية مناسبة متكاملة تجمع بين الدعم والمشاركة والفرحة.



كما ألقى النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة، كلمة حزب حماة الوطن بالجيزة نيابة عن الأمين العام، استعرض خلالها جهود الحزب في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن مبادرة «فرحة بناتنا» تأتي تجسيدًا حقيقيًا للدور المجتمعي للحزب وحرصه على مشاركة أبناء الجيزة أفراحهم ومناسباتهم، وتقديم الدعم والمساندة للفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج.

وترأس اللجنة العليا لتنظيم الاحتفالية اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة الأسبق ومساعد وزير الداخلية السابق، والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة، وأكد النائب الدكتور نافع عبدالهادي، أمين عام حزب حماة الوطن بالجيزة، أن احتفالية «فرحة بناتنا» تأتي انطلاقًا من إيمان الحزب بأن دوره لا يقتصر على العمل السياسي فقط، وإنما يمتد إلى المشاركة المجتمعية والوقوف إلى جانب المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلها.

وقال عبدالهادي: «إن تجهيز 350 عروسة من بنات الجيزة يمثل رسالة محبة ودعم حقيقية من حزب حماة الوطن، ويؤكد أن الحزب يضع المواطن المصري في مقدمة أولوياته، ويحرص على أن يكون قريبًا من الناس ومشاركًا في مناسباتهم واحتياجاتهم».

وأضاف أن «فرحة بناتنا» ليست مجرد احتفالية لتقديم المساعدات، وإنما تعكس فلسفة الحزب في تحويل العمل المجتمعي إلى مبادرات حقيقية تترك أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين، مؤكدًا استمرار أمانة الحزب بالجيزة في تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة.

وتوجه أمين عام الحزب بالجيزة بالشكر والتقدير إلى قيادات الحزب والنواب وأعضاء هيئة المكتب والأمانات النوعية والفرعية وجميع المشاركين في تنظيم الاحتفالية، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة العليا برئاسة اللواء سامح الحميلي، حتى خرجت الفعالية بهذا التنظيم المشرف.

واختتم عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن سيواصل العمل الميداني والمجتمعي إلى جانب دوره السياسي والتشريعي، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية وحرصه على خدمة أبناء محافظة الجيزة ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع المصري.

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