أول تعليق من بريطانيا على تصريحات الرئيس الأرجنتيني بشأن جزر فوكلاند



أكد وزير الدفاع البريطاني وس ستريتينغ اليوم الجمعة إن جزر فوكلاند "بريطانية" وأن التزام المملكة المتحدة بها "مطلق وثابت لا يتزعزع".

جاء ذلك بعد أن جدد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مطالباته بالأراضي.

وفي وقت لاحق ؛ حذر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي من فرض عقوبات على شركة إسرائيلية وشركة بريطانية تقومان بتطوير حقل سي ليون بالقرب من جزر الفوكلاند، واصفًا المشروع بأنه تهديد عاجل لمطالبة الأرجنتين.

حقل النفط

ويُقدر حقل سي ليون بحوالي 1.7 مليار برميل، حيث يتم تطويره من قبل شركة نافيتاس بتروليوم الإسرائيلية وشركة روكهوبر إكسبلوريشن البريطانية، مع خطط لإنتاج أول نفط في عام 2028. بمجرد بناء بنية الإنتاج.

و قال ميلي، إن الشركات ستتمكن من استخراج النفط من مياه تعتبرها بوينوس آيرس ملكًا لها.

قال ميلي إن جزر المالفيناس، المعروفة دوليًا باسم الفوكلاند، أرجنتينية "تاريخيًا وحقًا". احتلت بريطانيا الجزر في عام 1833، وطردت السلطات الأرجنتينية وأقامت وضعًا استعماريًا مستمرًا حتى اليوم. سكان الجزر، حسب حجته، ليس لديهم حق شرعي في تقرير المصير، وأن الاستفتاءات التي أجريت هناك باطلة.

تحول في واشنطن

وأضاف إن "رياح التغيير المواتية" تهب لصالح مطالبة الأرجنتين، مشيرًا إلى تقارير تفيد بأن الرئيس ترامب يعيد تقييم موقف الولايات المتحدة التاريخي. واشنطن، حسب حجته، ترى الأرجنتين كشريك غربي موثوق في موقع استراتيجي. بريطانيا في تراجع، أضاف، بينما مستقبل الأرجنتين مزدهر وسيسيطر.



وتابع : ستستمر الأرجنتين في حظر الشركات التي تشارك، مباشرة أو غير مباشرة، في مشاريع الجزر دون إذنها من العمل على الأراضي الأرجنتينية.

وختم "أولئك الذين يعملون في جزرنا خلف ظهر الحكومة الأرجنتينية سيتعين عليهم الاختيار بين مغامرة غير قانونية في أراضٍ متنازع عليها وعملية مربحة وآمنة في دولة سيادية".