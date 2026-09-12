ثوب تكنولوجي جديد| أبو العينين: تحديث شامل لـ صدى البلد.. والمصداقية والصراحة هدفنا

هنأ النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الإعلامي أحمد موسى بعودته مرة أخرى لبرنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد، وذلك بعد تماثله الشفاء من وعكة صحية.





ورحب أبو العينين بالإعلامي أحمد موسى قائلا: "حضرنالك مفاجأة تحديث قناة صدى البلد بالكامل وصدى البلد اليوم في ثوب تكنولوجي جديد".



وتابع أبو العينين: "الفترة المقبلة سوف يكون هناك تطور كبير في قناة اصدى البلد من حيث الشكل والمضمون".

وأكمل أبو العينين: "لا إخفاء لأي معلومة والمصداقية والصراحة هدفنا ورسالتنا الوطنية هي الأساس في صدى البلد".