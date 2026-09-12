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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: السيسي قدم أمام «البريكس» رؤية مصرية لتعزيز عدالة النظام الاقتصادي العالمي

قمة البريكس
قمة البريكس
فريدة محمد

أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة تجمع «البريكس» في نيودلهي عكست رؤية مصرية واعية لطبيعة المتغيرات التي فرضتها الأزمات الدولية على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الرئيس وضع أمام قادة التجمع مجموعة من الأولويات التي تمس بصورة مباشرة مستقبل التنمية والاستقرار في الدول النامية.

وقال جعفر في تصريح صحفي له البوم. إن أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكمن في أنها لم تتعامل مع التحديات الاقتصادية باعتبارها أزمات منفصلة، وإنما قدمت قراءة مترابطة تجمع بين الأمن والتنمية والتجارة والطاقة والغذاء والمياه والتمويل والمناخ، وهو ما يعكس إدراكًا بأن التعامل مع الأزمات العالمية يحتاج إلى سياسات متكاملة وشراكات دولية قادرة على تحقيق نتائج عملية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن تأكيد الرئيس ضرورة تعزيز التعاون بين دول الجنوب يحمل أهمية خاصة في المرحلة الحالية، في ظل التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي، مؤكدًا أن تجمع «البريكس» يمتلك فرصة حقيقية لبناء نموذج أكثر فاعلية للتعاون يقوم على تبادل الخبرات والاستثمارات والتكنولوجيا، ويدعم قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.

ولفت النائب حسن جعفر إلى أن طرح ملف إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وميسرة يمثل أحد أهم جوانب الكلمة، خاصة أن ارتفاع أعباء الديون وتراجع الحيز المالي يحدان من قدرة العديد من الدول النامية على تنفيذ مشروعاتها التنموية، مشددًا على ضرورة أن تكون المؤسسات وآليات التمويل الدولية أكثر استجابة لاحتياجات هذه الدول.

البريكس قمة البريكس مجلس الشيوخ البرلمان

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