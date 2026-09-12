قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤوليتي امام الله.. أحمد موسى يفضح مخططات الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية
مش هنطبطب على أي إرهابي.. أحمد موسى: عبود الزمر يده ملطخة بالدماء
الإعلان المشترك لـ بريكس يدعم التعددية والسلام وتعزيز التعاون بين دول المجموعة
عملاء بالموساد.. أحمد موسى يكشف بالأسماء تفاصيل مخطط إخواني خبيث لإسقاط مصر
برلماني: بريكس سوق استهلاكية واعدة تدعم طموحات الاقتصاد المصري
الخارجية اليمنية تدعو لتحرك دولي عاجل لمواجهة تداعيات التصعيد الحوثي
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والشروط والحالات المحظورة
اليمن يحذر من تهديد الملاحة الدولية بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي
وزيرة خارجية اليمن: تهديدات الحوثيين لباب المندب تضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة
أحمد موسى: اللي استهدف خط أنابيب في السعودية ماشافش أهداف في إسرائيل وقصفها ليه؟
مستحيل.. الكرملين يغلق الباب أمام لقاء بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين
للمرة الرابعة على التوالي.. منتخب مصر للشباب يتوج ببطولة أفريقيا لليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستحيل.. الكرملين يغلق الباب أمام لقاء بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين

بوتين
بوتين
القسم الخارجي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن الكرملين، بأن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في مدينة ميامي الأمريكية يُعد «أمرًا مستحيلًا»، في ظل استمرار الخلافات بين موسكو وكييف بشأن مسار المفاوضات لإنهاء الحرب.

ويأتي الموقف الروسي؛ بعد إعلان زيلينسكي استعداده للقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ديسمبر 2026، إذا تلقى الرئيسان دعوة للمشاركة. 

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع «دويتشه فيله»، إنه مستعد للحضور واللقاء والتفاوض، معتبرًا أن الحوار المباشر يمكن أن يفتح المجال أمام اتخاذ قرارات بشأن إنهاء الحرب.

وفي المقابل، أشار يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي، إلى أن مسألة مشاركة بوتين في قمة العشرين لم تُبحث بعد، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس». 

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه موسكو وكييف على خلاف بشأن شروط استئناف المفاوضات المباشرة.

وتأتي التطورات الجديدة، بالتزامن مع تحركات أمريكية تستهدف دفع الطرفين نحو استئناف المسار الدبلوماسي، إذ عقد بوتين مؤخرًا مباحثات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو، فيما أجرى الوفد الأمريكي اتصالات مع الجانب الأوكراني.

وكان زيلينسكي قد أكد، في تصريحات سابقة، استمرار التواصل بين المفاوضين الأوكرانيين والأمريكيين، مع الإشارة إلى أن أي محادثات ثلاثية بشأن إنهاء الحرب لن تُعقد قبل الانتخابات البرلمانية الروسية المقررة في 20 سبتمبر الجاري.

ويعكس التباين بين الموقفين الروسي والأوكراني؛ استمرار صعوبة التوصل إلى لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي، رغم المساعي الأمريكية لإعادة إطلاق المفاوضات، بينما لا تزال القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار وشروط التسوية النهائية تمثل نقاط خلاف رئيسية بين الجانبين.

بوتين زيلينسكي اوكرانيا روسيا امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

أسعار البيض

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

علي حمدي

علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لأنه مختلف

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

إسلام صادق

بعد تراجع الأداء.. إسلام صادق: خلافات داخل نادٍ كبير ومسئول يتواصل مع مدرب شهير

ترشيحاتنا

دعاء أول ليلة في ربيع الآخر

دعاء أول ليلة في ربيع الآخر.. ردده للرزق وتيسير الأمور

الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف يشكر السفارة المصرية بالأردن على جهودها بمؤتمر آل البيت

الدكتور سلامة داود

سلامة داود: نشأة النبي جاءت في ظروف شديدة وصعبة

بالصور

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد