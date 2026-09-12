علاء عزت: عموتة يعلم كل كبيرة وصغيرة في الأهلي.. وعليه مسؤولية تراجع الأداء

أكد الناقد الرياضي علاء عزت، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج «سوشيال»، أن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتحمل جانبًا من مسؤولية سوء أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

عموته

وقال علاء عزت إن عموتة يتحمل مسؤولية تراجع مستوى الأهلي، باعتباره من أكثر الأشخاص معرفة بالفريق وعناصره، خاصة أنه خاض العديد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، وأصبح على دراية بإمكانيات كل لاعب وقدراته.

وأضاف أن لاعبي الأهلي يتحملون أيضًا جزءًا من مسؤولية سوء الأداء، موضحًا أن بعض اللاعبين يبدو أنهم ما زالوا متأثرين بملف العقود والتجديدات والمفاوضات مع النادي.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن انشغال بعض اللاعبين بمستقبلهم التعاقدي قد يكون له تأثير على تركيزهم وأدائهم داخل الملعب، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى استعادة مستواه وتحقيق نتائج قوية خلال الفترة المقبلة.