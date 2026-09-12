الإسماعيلية تنهي استعداداتها لاستقبال 350 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد

أنهت محافظة الإسماعيلية استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع رفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ومحفزة للطلاب، وضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأوضح أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المحافظة جاهزة لاستقبال نحو 350 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، داخل 1082 مدرسة للتعليم العام والفني، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، إلى جانب تسكين دفعة المعلمين الجدد ضمن مسابقة «30 ألف معلم» في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، بالمناطق التي تشهد عجزًا في أعداد المعلمين.

وأضاف أيمن موسى أنه تم الانتهاء تم توزيع الكتب المدرسية على جميع المدارس، مؤكدًا تسليمها للطلاب في اليوم الأول من الدراسة دون التقيد بسداد المصروفات."

وأكد محافظ الإسماعيلية أن قطاع التعليم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لمديرية التربية والتعليم، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام العملية التعليمية وتذليل أي معوقات بشكل فوري.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية بسرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات والعوائق من محيط المدارس، ورفع كفاءة الطرق والمداخل المؤدية إليها، بما يضمن سهولة حركة الطلاب وأولياء الأمور، ويحافظ على سلامتهم مع بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمدارس ومحيطها، والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات تظهر مع انطلاق الدراسة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الاستعداد للعام الدراسي لا يقتصر على الأيام السابقة لبداية الدراسة، وإنما يمثل منظومة عمل مستمرة على مدار العام، مؤكدًا متابعته لمختلف الملفات المرتبطة بقطاع التعليم، والوقوف أولًا بأول على مستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين، ويدعم جودة العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.