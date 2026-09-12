نشأت الديهي يكشف تفاصيل مشاركة مصر في قمة بريكس الـ18 بحضور الرئيس السيسي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل مشاركة مصر في أعمال القمة الـ18 لمجموعة "بريكس"، المنعقدة حاليًا في العاصمة الهندية نيودلهي، مؤكدًا أن القمة الحالية تعد من أكبر نسخ تجمع "بريكس" منذ تأسيسه، وتحظى بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن هذه المشاركة تمثل النسخة الثالثة لمصر ضمن اجتماعات "بريكس"، حيث يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي الوفد المصري، الذي يضم وزير الخارجية ووزير الاستثمار، في إطار حرص القاهرة على تعزيز حضورها داخل التجمع على المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية.

وأضاف أن مشاركة مصر في "بريكس" أحدثت حالة من التوازن داخل التجمع، مشيرًا إلى أن انضمام القاهرة حظي بترحيب من مختلف دول العالم، خاصة أن وجود مصر يساهم في رفع صوتها داخل هذا التجمع الدولي وتعزيز حضور القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن انضمام مصر إلى "بريكس" جاء في توقيت مهم، لاسيما مع تنامي الحضور الأفريقي داخل المجموعة، بعد انضمام جنوب أفريقيا، ثم انضمام مصر، بما يعكس تزايد أهمية القارة الأفريقية على الساحة الاقتصادية والسياسية الدولية.



وتابع أن مصر كانت تتطلع منذ فترة إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وهو ما تحقق بالفعل، لتصبح القاهرة جزءً من تجمع دولي متنامي التأثير، يتيح لها فرصًا أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء.



وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل أمس إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث كان في استقباله لدى وصوله عدد من المسؤولين، قبل أن يتوجه إلى مقر إقامته.



وأضاف أن الرئيس السيسي عقد عقب وصوله لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها على هامش مشاركته في أعمال قمة "بريكس".



وأكد أن الحضور المصري في القمة يعكس حرص الدولة على تعزيز علاقاتها الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى، بما يخدم المصالح المصرية ويدعم دور القاهرة الإقليمي والدولي.