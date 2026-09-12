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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء سوق التصنيع الحضاري الجديد

محافظ بورسعيد: الانتهاء من 80% من أعمال إنشاء السوق الذي يضم 45 محلًا
محافظ بورسعيد: الانتهاء من 80% من أعمال إنشاء السوق الذي يضم 45 محلًا
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال إنشاء سوق التصنيع الحضاري الجديد بحي الضواحي، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالديوان العام،

حيث تابع المحافظ مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ بالمشروع، موضحًا الانتهاء من 80% من أعمال إنشاء السوق، والذي يضم 45 محلًا وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على معدلات التنفيذ، بما يسهم في توفير بيئة حضارية منظمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد: الانتهاء من 80% من أعمال إنشاء السوق الذي يضم 45 محلًا

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمشروع، فيما جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء، إلى جانب طلاء واجهات المحلات، واستكمال مختلف التجهيزات واللمسات النهائية بالمحلات تمهيدًا لاستكمال المشروع ودخوله الخدمة

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على سرعة استكمال الأعمال المتبقية ودفع معدلات التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من المشروع في أقرب وقت بما يحقق الاستفادة المرجوة منه، ويسهم في توفير سوق حضاري ومنظم يخدم المواطنين وأصحاب الأنشطة، ويعزز جهود المحافظة في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة

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