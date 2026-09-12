قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير
براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة
غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد .. تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع و الميادين

أبو ليمون يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة ورفع المخلفات أولًا بأول
أبو ليمون يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة ورفع المخلفات أولًا بأول
محمد الغزاوى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة أحياء المحافظة، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء و بورفؤاد بالتنسيق مع شركة النظافة لمواصلة أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المناطق والشوارع، مع تكثيف المتابعة على مدار اليوم، والتأكد من انتظام أعمال رفع المخلفات وعدم السماح بتراكمها، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة بمختلف المناطق

أبو ليمون يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة ورفع المخلفات أولًا بأول

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال الفترة المقبلة، لظهور محافظة بورسعيد في أفضل صورة مع نهاية الشهر الجاري، والحفاظ على ما تتمتع به المحافظة من طابع حضاري ومظهر جمالي يليق بها.

كما شدد المحافظ على استمرار المرور الميداني ورصد أي ملاحظات والتعامل معها بصورة فورية، مع التأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالنظافة والإشغالات والمظهر العام، بما يعكس الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات في جميع أنحاء المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النظافة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

الواقعة

عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة

ترشيحاتنا

ليل دورك

براءة ليل دورك من قتـ.ل كواندو روندو.. ويواجه محاكمة جديدة في أكتوبر

خالد النبوي

فى عيد ميلاده.. خالد النبوي مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة

نسرين امين واحمد حاتم

نسرين أمين تكشف تفاعل الجمهور مع فيديوهاتها برفقة أحمد حاتم

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد