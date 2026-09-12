بورسعيد .. تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع و الميادين

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة أحياء المحافظة، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء و بورفؤاد بالتنسيق مع شركة النظافة لمواصلة أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المناطق والشوارع، مع تكثيف المتابعة على مدار اليوم، والتأكد من انتظام أعمال رفع المخلفات وعدم السماح بتراكمها، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة بمختلف المناطق

أبو ليمون يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة ورفع المخلفات أولًا بأول

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال الفترة المقبلة، لظهور محافظة بورسعيد في أفضل صورة مع نهاية الشهر الجاري، والحفاظ على ما تتمتع به المحافظة من طابع حضاري ومظهر جمالي يليق بها.

كما شدد المحافظ على استمرار المرور الميداني ورصد أي ملاحظات والتعامل معها بصورة فورية، مع التأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالنظافة والإشغالات والمظهر العام، بما يعكس الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات في جميع أنحاء المحافظة.