في مشهد إنساني مؤثر.. محافظ بورسعيد يحقق أمنية عروس يتيمة ويقف إلى جوارها وكيلاً في عقد قرانها

في مشهد إنساني مؤثر يجسد أسمى معاني الأبوة وجبر الخاطر، شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إحدى عرائس المحافظة اليتيمات فرحتها في يوم عقد قرانها، حيث قام بدور الوكيل عنها في عقد القران، ليمنحها في هذه اللحظات الخاصة شعورًا بالأمان والسند، ويؤكد أن أبواب المحافظة وقياداتها لا تقتصر على تقديم الخدمات، وإنما تمتد لتشمل الوقوف إلى جانب أبناء المحافظة في أفراحهم ومناسباتهم الإنسانية

وشهدت المناسبة، التي أقيمت مساء اليوم بنادي العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء، حضور المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة دار الفتيات القاصرات والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظه إلى جانب عدد من قيادات المحافظة والمواطنين، وسط أجواء غلبت عليها الفرحة والمشاعر الإنسانية الصادقة

لم يكن فقط محافظًا .. بل كان أبًا لعروس يتيمة في يوم فرحتها

وكان المشهد الأبرز خلال عقد القران هو قيام المحافظ بدور الوكيل عن العروس، في لفتة إنسانية عكست حرصه على أن تجد العروس في يومها الكبير من يقوم بدور الأب والسند، وأن تكتمل فرحتها دون أن تشعر بغياب والدها

وعبّرت العروس عن سعادتها البالغة بهذه اللفتة، مؤكدة أن وجود المحافظ إلى جوارها في هذه المناسبة سيظل ذكرى غالية في حياتها، وأن شعورها بأنه وقف إلى جانبها كأب في أهم يوم من أيامها منحها فرحة وأمانًا لا يمكن وصفهما بالكلمات

كما أعرب العريس عن بالغ تقديره لمحافظ بورسعيد، مؤكدًا أن ما قام به تجاه زوجته في هذه المناسبة موقف إنساني كبير لن يُنسى، وأن مشاركة المحافظ لهما فرحتهما بهذه الصورة عكست قيمة إنسانية رفيعة، ورسخت شعورهما بأنهما وسط أهلهم وأبنائهم

وأشاد المواطنون الذين شاركوا العروسين فرحتهما بهذا الموقف الإنساني، مؤكدين أن المحافظ لم يكن في هذا اليوم مسؤولًا يؤدي واجبًا رسميًا، وإنما كان أبًا حقيقيًا وقف إلى جوار ابنة من بنات بورسعيد، في صورة عكست ما وصفوه بأنه «أب بكل ما تحمله الكلمة من معنى»

ويأتي هذا الموقف في إطار حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على دعم الفئات الأولى بالرعاية، ورعاية الحالات الإنسانية، وجبر خاطر أبناء المحافظة، والتواجد معهم ليس فقط في مواقع العمل والتنمية، وإنما أيضًا في اللحظات التي تحتاج إلى مشاعر الأبوة والاحتواء والمساندة

وقد تحولت المناسبة إلى لحظة إنسانية خالصة، امتزجت فيها فرحة عقد القران بدموع التأثر، لتبقى صورة المحافظ وهو يمسك القلم وكيلاً عن العروس واحدة من المواقف التي تجسد أن المسؤولية الحقيقية لا تقتصر على اتخاذ القرارات وانما تمتد للإنسان قبل أي شىء