محافظ بورسعيد: 15 أكتوبر.. افتتاح مجمع العبور الحضاري النموذجي

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، سير ومعدلات التنفيذ بمشروع مجمع العبور الحضاري النموذجي خلف المحكمة الجديدة بمدينة بورفؤاد، وذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة.

رافقه خلالها الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، وعدد من الجهات المختصة.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للمشروع، واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 90%، موجهاً بتكثيف الجهود واستمرار المتابعة الميدانية للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية وفق التوقيتات المحددة، تمهيداً لافتتاح المجمع في 15 أكتوبر المقبل

محافظ بورسعيد يتفقد الموقف التنفيذي في مشروع إنشاء " مجمع العبور الحضاري النموذجي ببورفؤاد "

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من عدد كبير من الأعمال الرئيسية بالمجمع، والتي شملت المباني الخارجية، وشبكة الصرف المغذية، وأعمال الأعمدة، إلى جانب الأثاثات، مؤكداً ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات النهائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال التشطيبات بالمجمع تراعي الطابع المعماري المميز لمدينة بورفؤاد، حيث يجري إكساء وتغطية المجمع بالحجر الطبيعي المطابق للطابع المعماري للفلل الموجودة بمدينة بورفؤاد، بما يحقق التجانس البصري والحفاظ على الهوية المعمارية المميزة للمدينة

كما أن تصميم المجمع يتضمن كذلك تكسية الأسقف بأرمية من الحجر الطبيعي، بما يحاكي التاريخ والطابع المعماري المميز لمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ مشروع حضاري نموذجي يجمع بين الوظيفة والخدمات وبين الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة

وشدد محافظ بورسعيد على أن مشروع مجمع بورفؤاد الحضاري النموذجي يمثل إضافة جديدة للمنظومة الخدمية والتجارية بمدينة بورفؤاد، ويأتي ضمن خطة المحافظة لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة حضارية وآمنة للتجار والمواطنين، والارتقاء بالمظهر العام والقضاء على المظاهر العشوائية