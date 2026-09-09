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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الفئة المتوسطة Oppo A7 Pro قادم رسمياً.. إليكم السعر والمواصفات الكاملة قبل الإطلاق

وحش الفئة المتوسطة Oppo A7 Pro
وحش الفئة المتوسطة Oppo A7 Pro
لمياء الياسين

أكدت شركة Oppo مؤخرًا أن هاتف A7 Pro سيُطرح للبيع في 11 سبتمبر. 

وقد تم الإعلان رسميًا عن الهاتف، مع الكشف عن سعره ومواصفاته الكاملة وتفاصيل أخرى قبل طرحه في الأسواق.

مواصفات وميزات هاتف Oppo A7 Pro أوبو A7 برو 

يتميز هاتف Oppo A7 Pro بشاشة OLED مرنة مقاس 6.57 بوصة بدقة 2372 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس 240 هرتز، وألوان 10 بت، وسطوع يصل إلى 1400 شمعة.

 أما من ناحية البرمجيات، فيعمل الهاتف بتحديث ColorOS 16 المبني على نظام Android 16. 

كما يوفر ColorOS 16 حماية من الاحتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تنبيهات المكالمات الاحتيالية، واكتشاف تبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعي، وحماية التطبيقات المتعددة. 

يستخدم الهاتف معالج MediaTek Dimensity 6360 Max بتردد يصل إلى 2.4 جيجاهرتز. 

كما يعتمد على ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وذاكرة تخزين UFS 2.2، مع دعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية. ولتحسين التبريد، زودت أوبو الهاتف بنظام تبريد VC بمساحة 4300 مم² مصمم خصيصًا للتحكم في الحرارة أثناء الاستخدام المكثف. 

 مواصفات وميزات هاتف Oppo A7 Pro أوبو A7 برو 

يأتي هاتف أوبو A7 برو ببطارية سعتها 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 45 واط. 

ورغم سعة البطارية الكبيرة، يبلغ سمك الهاتف 8.8 ملم ويزن حوالي 205 [رامات، ما يجعله سهل الحمل نسبياً بالنظر إلى سعة بطاريته. 

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9 مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. 

 مواصفات وميزات هاتف Oppo A7 Pro أوبو A7 برو 

ميزات هاتف Oppo A7 Pro أوبو A7 برو 

تُوضع الكاميرات الخلفية في وحدة أفقية بيضاوية الشكل، تضم أيضًا فلاش LED وجهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء. تشمل خيارات الاتصال: شبكة الجيل الخامس 5G، وواي فاي 5، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB من النوع C، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.

 يتميز الهاتف أيضًا بمستشعر بصمة ضوئي مدمج في الشاشة، وجهاز إرسال بالأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة المتوافقة. 

كما يدعم وضع رفع مستوى الصوت بنسبة 300% للحصول على صوت أكثر وضوحًا في البيئات الصاخبة، ويُظهر الإعلان الرسمي للطلب المسبق أن سعرهما 2199 يوان (حوالي 330 دولارًا أمريكيًا) و2499 يوان (حوالي 370 دولارًا أمريكيًا) على التوالي.

شركة Oppo هاتف A7 Pro تحديث ColorOS 16 نظام Android 16 ذاكرة تخزين سمك الهاتف

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