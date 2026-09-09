دون ملء مساحة هاتفك.. إليك كيف تحميل أي فيديو أو صورة من إنستجرام

على الرغم من الشهرة الواسعة لمنصة إنستجرام في مشاركة كل من الفيديوهات، والريلز، والقصص، والصور، إلا أن حفظ هذا المحتوى من الحسابات الأخرى لا يزال يشكل تحدياً؛ إذ لا توفر المنصة لخياراً مباشراً وموحداً لتحميل المنشورات العامة، وتكتفي فقط بإتاحة ميزات رسمية محدودة تتيح لك تحميل بياناتك ومحتواك الخاص فقط.

فإذا كنت ترغب في تحميل المحتوى العام بسهولة ودون الحاجة لتثبيت تطبيقات إضافية قد تستهلك مساحة تخزين هاتفك، فإن مواقع التحميل عبر المتصفح (Web-based Downloaders) تعد البديل الأسرع والأفضل لك.

وتتميز هذه المواقع بآلية عمل بسيطة للغاية؛ إذ تكتفي بنسخ رابط المنشور العام، لتقوم الأداة بمعالجته فوراً وتحويله إلى ملف جاهز للتحميل بنقرة واحدة.

منصة إنستجرام

خطوات تحميل محتوى إنستجرام لكل من أجهزة أندرويد وآيفون، فيعد كل ما تحتاجه هو رابط المنشور، متصفح ويب، وموقع تحميل موثوق إليك الخطوات.

1. فتح تطبيق إنستجرام: وتصفح التطبيق وتحديد الفيديو، الريلز، أو الصورة التي ترغب في حفظها.

2. نسخ رابط المنشور: والضغط على أيقونة النقاط الثلاث أو زر المشاركة واختيار "نسخ الرابط" (Copy Link).

3. فتح المتصفح: واستخدام متصفحك المفضل (Google Chrome لنظام أندرويد، أو Safari لنظام آيفون).

4. التوجه لموقع التحميل: فتح أحد المواقع المتخصصة في تحميل محتوى إنستجرام (مثل SaveFrom أو أدوات مشابهة).

5. لصق الرابط: ضع الرابط المنسوخ في حقل الإدخال المخصص داخل الموقع.

6. الضغط على تحميل: النقر على زر "تحميل" (Download) والانتظار ثوانٍ حتى تتم معالجة الرابط.

7. اختيار حفظ الملف: تحديد دقة الفيديو المطلوبة، مع العلم أن الجودة الأعلى تستهلك مساحة تخزين أكبر على هاتفك.