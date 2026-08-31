يعود ببطارية عملاقة تشحن كل أجهزتك .. نوكيا تغزو الأسواق بهاتف بمواصفات احترافية إليك أهم مواصفاته

بقدرة شحن جبارة أطلقت شركة HMD هاتف Nokia 300 Charge عالميًا ويأتي الهاتف ببطارية سعتها 3700 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة بالنسبة لهاتف عادي، مع منفذ USB-C للشحن. وتؤكد شركة HMD أن الجهاز يوفر ما يصل إلى 40 يومًا من وضع الاستعداد و37 ساعة من وقت التحدث المتواصل.



نوكيا 300 تشارج كولورز



يحتوي الهاتف على زر "خارج" مخصص على جانبه لتشغيل الشحن العكسي بقوة 10 واط، مما يتيح لك شحن الأجهزة الأخرى المتوافقة ويعد الهاتف مشابه لهاتف Nokia 123 Shield ، وهو هاتف آخر متين وبسيط أطلقته شركة HMD مع التركيز على عمر البطارية بدلاً من الميزات.

مواصفات نوكيا 300 تشارج

أما عن تصميم الهاتف فيبلغ حجم Nokia 300 Charge، وفقًا لمواصفاته، 136.6 × 55 × 14.94 ملم ويزن 138 جرامًا. ويحتوي على شاشة LCD مقاس 2.4 بوصة بدقة 320 × 240 بكسل، ومعالج Unisoc SC6531E، ونظام التشغيل S30+، وهو نفس المعالج والبرمجيات المستخدمة في هاتف Nokia 300 Charge. أما سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين فهي 4 ميجابايت فقط لكل منهما.

نوكيا 300 تشارج كولورز

مواصفات وسعر إطلاق هاتف نوكيا 300 تشارج



أما بالنسبة للاتصال، فيدعم الهاتف نطاقي 900 ميجاهرتز و1800 ميجاهرتز فقط على شبكات الجيل الثاني. وهذا يضعه في نفس فئة هواتف نوكيا القديمة، على الرغم أن شركة HMD دأبت على إضافة منافذ USB-C إلى جميع هواتفها، بعد التغيير الذي أجرته مع هواتف نوكيا 6310 و5310 و230 قبل بضع سنوات.



أما عن سعر هاتف Nokia 300 Charge فيبلغ سعره حوالي 38 دولارًا أمريكيًا ويأتي بثلاثة ألوان هي الأخضر والأسود والأصفر.