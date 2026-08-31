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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. أفضل هاتف وجهاز لوحي في الأسواق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


وحش البطاريات القادم.. أوبو فايند إكس 10 ببطارية عملاقة بسعة 8000 مللي أمبير

نشر موقع " ديجيتال تشات ستيشن" تفاصيل جديدة حول هاتف أوبو فايند إكس 10، واصفًا إياه بأنه أقوى هاتف رائد قياسي في تشكيلة أوبو. وتتناول التسريبات بشكل أساسي البطارية والكاميرات والشاشة.

بالحديث عن البطارية، تشير التقارير إلى أن هاتف Find X10 سيحصل على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير. ويؤكد موقع Digital Chat Station أنه سيكون الهاتف الوحيد في فئته الذي يتمتع ببطارية بهذا الحجم، وهو ما يتوافق مع التقارير السابقة التي أشارت إلى نفس السعة

هونر تكسر القواعد .. أول كاميرا مربعة في العالم قادمة مع Honor Magic 9 Pro

كشف تسريب جديد عن مزيد من التفاصيل حول إعدادات كاميرا هاتف Honor Magic 9 Pro، والتي تغطي كلاً من النظامين الأمامي والخلفي.

وحسب التسريب، سيعمل هاتف Honor Magic 9 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme من الجيل السادس (SM8975) وسيستخدم كاميرا أمامية مربعة بنسبة 1:1، مما يجعله أول هاتف أندرويد بهذا التصميم. يوفر المستشعر المربع مجال رؤية أوسع لصور السيلفي وتصوير الفيديوهات، إذ لا يتطلب تدوير الهاتف للتبديل بين الوضعين الرأسي والأفقي. يشير التسريب أيضًا إلى أن تصميم الكاميرا الأمامية هذا مستوحى من بعض ميزات هاتف Honor Robot Phone .

هل شحن هاتفك بشاحن اللابتوب يدمره؟ الحقيقة الذكية وراء تقنية USB-PD

دون إتلاف بطارية هاتفك يمكنك القيام  بشحن هاتفك بأمان باستخدام شاحن كمبيوتر محمول من نوع USB-C فقد تعتمد الأجهزة الإلكترونية الحديثة على نظام طاقة "سحب" وذلك بدلاً من نظام "دفع"، مما يعني أن هاتفك قد يتحكم بدقة في مقدار الطاقة التي يسحبها ويحميك أيضا  من الانفجار والتلف

الأقوى في فئته .. تسريب مواصفات بطارية وشحن Xiaomi 18 Fold

تشير التسريبات إلى أن شركة شاومي ستكشف النقاب عن هاتف Xiaomi 18 Fold في الصين مطلع سبتمبر. 

وقبل الإطلاق، أكدت الشركة أنه سيُزود بشريحة Xring O3 الجديدة كليًا بتقنية 3 نانومتر، وسيكون أول جهاز مزود بذاكرة وصول عشوائي LPDDR6 من الجيل التالي. 

ويبدو أنه من المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حوله في الأيام التي تسبق الإطلاق.

 وفي الوقت نفسه، كشف المسرب Bald Panda عن سعة البطارية وقدرات الشحن للجهاز.

هل يكتسح المنافسين؟ تابلت شاومي القادم Pad 9 Pro يغير قواعد اللعبة بحجم أكبر وبطارية ضخمة

بدأت تشكيلة أجهزة شاومي اللوحية المتميزة القادمة تتضح معالمها من خلال بعض التسريبات الجديدة، ويبدو أنها تمثل نقلة نوعية في الحجم وعمر البطارية لأحد طرازاتها المتوسطة إلى الراقية.
أكدت شركة شاومي بالفعل أن جهازها الرائد Pad 9 Pro Max سيصدر في سبتمبر 2026، مزودًا بمعالج Xring O3 الخاص بها . ومن المتوقع أن تشمل سلسلة Pad 9 أيضًا جهاز Pad 9 القياسي وجهاز Pad 9 Pro. وتركز التفاصيل الأخيرة من المسرب Digital Chat Station على منصة Weibo على ما يعتقد معظم الناس أنه جهاز Pad 9 Pro.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات Honor Magic 9 Pro

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