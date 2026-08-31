حزب المصريين: توجيهات الرئيس السيسي ترسم ملامح مستقبل جديد للطيران المدني المصري

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، التوجيهات الرئاسية الصادرة عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطوير منظومة الطيران المدني، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو تعظيم استفادتها من موقعها الجغرافي الفريد وتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي رئيسي للطيران والنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن المشروعات الطموحة التي جرى استعراضها، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا تعكس رؤية استراتيجية مستنيرة تدرك جيدًا أهمية قطاع الطيران كأحد الركائز الأساسية لدعم خطط التنمية الشاملة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشاد رئيس حزب المصريين، بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الذكية والمستدامة في المبنى الجديد، مما يضع المطارات المصرية في مصاف المطارات العالمية المتقدمة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات وإنشاء مناطق استثمارية متكاملة حولها، تُمثل خطوة بالغة الأهمية لتنشيط الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأشار إلى أن حرص القيادة السياسية على المتابعة المستدامة لشكاوى المواطنين والمسافرين، والتعامل معها بحسم وسرعة يؤكد أن المواطن والضيف هما محور الاهتمام الأول للدولة، مشددًا على أننا أمام نقلة نوعية حقيقية لقطاع الطيران المدني المصري؛ لا تقتصر فقط على التطوير الإنشائي، بل تمتد لتشكل منظومة متكاملة تدار بأعلى معايير الكفاءة والشفافية والجودة العالمية، بما يليق بمكانة مصر التاريخية والمستقبلية.