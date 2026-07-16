بمواصفات رائدة إلى أفضل كمبيوتر محمول في الأسواق

إذا كنت تبحث عن أفضل كمبيوتر محمول في الأسواق فيمكنك التفكير في أكثر من حاسوب يأتي بالعديد من الميزات العصرية

فمن جانبها قد أعلنت شركة شاومي عن أول جهاز كمبيوتر محمول لها منذ أربع سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع ، والذي أطلق عليه اسم Xiaomi Book Pro 14. ويبدأ بيع الجهاز بسعر يبدأ من حوالي 1020 دولارًا.

Xiaomi Book Pro 14

مواصفات حاسوب Xiaomi Book Pro 14



يبلغ وزن الحاسوب المحمول 1.08 كيلوجرام، وسُمكه 14.95 مليمترًا، وهو مصنوع من هيكل من سبائك المغنيسيوم ذي ملمس مخملي. وتؤكد شركة شاومي أن الغطاء السفلي مصنوع من خمس طبقات من ألياف الكربون، تم تشكيلها بالضغط الحراري.

تعد الشاشة عبارة عن شاشة لمس OLED مقاس 14.6 بوصة بدقة 3.1K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع ذروة يصل إلى 1600 شمعة. كما تحتوي على لوحة لمس كبيرة حساسة للضغط، وتدعم توسيع سعة التخزين عبر منفذ M.2 2280 إضافي، مما يسمح بسعة تصل إلى 4 تيرابايت.

تتضمن خيارات المنافذ Thunderbolt 4 (40 جيجابت في الثانية)، و USB-C كامل الوظائف (10 جيجابت في الثانية)، و USB-A، و HDMI 2.1 TMDS، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، مما يغطي معظم حالات الاستخدام الشائعة دون الحاجة إلى محولات.

يأتي جهاز Xiaomi Book Pro 14 ببطارية سعة 72 واط/ساعة بكثافة طاقة تبلغ 800 واط/لتر. وتُقدّر Xiaomi عمر البطارية بما يصل إلى 19.8 ساعة من الاستخدام، بما في ذلك 12.4 ساعة من بث الفيديو و15.8 ساعة من الاجتماعات عبر الإنترنت. ويأتي الجهاز مزودًا بشاحن GaN بقوة 100 واط.

مواصفات جهاز Acemagic Matrix Mini M5

من جانبها أعلنت شركة Acemagic عن جهاز Matrix Mini M5، وهو حاسوب صغير الحجم يعمل بمعالجات Intel Core HX من الجيل الرابع عشر. وقد أدرجت الشركة الجهاز على موقعها الإلكتروني الرسمي وفتحت باب الطلبات المسبقة.

يتوفر الجهاز بنسختين: Core i9-14900HX و Core i7-14650HX، وكلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي DDR4 سعة 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD سعة 1 تيرابايت. سعر نسخة Core i7 هو 639 دولارًا، بينما سعر نسخة Core i9 هو 749 دولارًا. تبدأ عمليات الشحن في 10 فبراير.

يتميز جهاز Matrix Mini M5 بحجمه الصغير وأبعاده التي تبلغ 128 × 128 × 41.3 مم.

جهاز كمبيوتر صغير Acemagic Matrix Mini M5

جهاز كمبيوتر صغير Acemagic Matrix Mini M5



يأتي الحاسووب بمعالج Core i9-14900HX بـ 24 نواة و32 مسارًا، وتردد معزز يصل إلى 5.8 جيجاهرتز. أما معالج Core i7-14650HX فيأتي بـ 16 نواة و24 مسارًا، وتردد توربو أقصى يبلغ 5.2 جيجاهرتز.

يستخدم كلا الطرازين معالج رسومات Intel UHD مدمجًا وبالنسبة للذاكرة والتخزين، يحتوي جهاز Mini M5 على منفذي ذاكرة DDR4 SODIMM يدعمان ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بتردد 3200 ميجاهرتز. كما يحتوي على منفذي أقراص SSD من نوع M.2 2280: أحدهما يدعم PCIe 4.0 x4 والآخر يدعم PCIe 3.0 x4 أو SATA، بسعة تخزين إجمالية تصل إلى 4 تيرابايت.

للاتصال، يتضمن الكمبيوتر الصغير تقنية واي فاي 6E، وبلوتوث 5.2، ومنفذ إيثرنت بسرعة 1 جيجابت في الثانية. تحتوي اللوحة الأمامية على منفذ USB-C بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومنفذين USB-A بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومقبس صوت 3.5 ملم. أما اللوحة الخلفية فتضيف أربعة منافذ USB-A بسرعة 5 جيجابت في الثانية، ومنفذ HDMI، ومنفذ DisplayPort، ومدخل طاقة تيار مستمر.