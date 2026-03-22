بأقوى معالج ومواصفات تصوير احترافية.. شاومي تطلق سلسلة هواتف Xiaomi 18

تنتشر التكهنات بأن شركة شاومي ، بعد إطلاقها سلسلة هواتف Xiaomi 18 في سبتمبر من هذا العام في الصين، قد تُعلن علامتها التجارية الفرعية Redmi عن سلسلة هواتف Redmi K100 في أكتوبر. من المتوقع أن تضم السلسلة مبدئيًا طرازين، هما Redmi K100 وK100 Pro Max. وقد كشفت تسريبات حديثة عن بعض التفاصيل حول طراز Pro Max. والآن، في تسريب جديد، ذكر المُسرّب Digital Chat Station معلومات أساسية حول معالج الهاتف، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وسعة التخزين، وغيرها.

هاتف Redmi K100 Pro Max

في منشور جديد على منصة ويبو، شارك DCS تفاصيل هاتف رائد جديد من سلسلة هواتف شاومي، يتميز بأداء عالٍ. ورغم أنه لم يحدد اسم الجهاز، إلا أنه يبدو أنه هاتف Redmi K100 Pro Max . ووفقًا للتسريب، قد يضم الجهاز معالج Snapdragon الرائد من الجيل التالي بتقنية 2 نانومتر، والذي يُطلق عليه مبدئيًا اسم Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR6 وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ميزات هاتف Redmi K100 Pro Max



يبدو أن التركيز ينصب على تقديم أداء أساسي قوي وتجربة عرض محسّنة، بينما يُقال إن جودة التصوير ستبقى عند مستوى الأجهزة الرائدة المعتادة بدلاً من ترقية جذرية. عموماً، يُتوقع أن يقدم الجهاز حزمة أكثر توازناً في فئته، مع إعطاء الأولوية لتحسينات الأداء والذاكرة والشاشة على حساب تحسينات الكاميرا.

ميزات هاتف Redmi K100 Pro Max

بينما زعمت شركة DCS أن إعداد كاميرا K100 Pro Max لن يشهد ترقية كبيرة، إلا أن تسريبًا سابقًا من نفس المصدر أشار إلى أن هاتف Redmi K100 Pro Max قد يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل.