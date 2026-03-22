تنافس سامسونج.. iQOO تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

كشفت شركة iQOO النقاب عن هاتفي iQOO Neo 10 وNeo 10 Pro ، ثم أطلقت هاتف iQOO Neo 10 Pro+ في العام الماضي. إلا أن الشركة كشفت النقاب عن هاتف iQOO Neo 11 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite في نوفمبر 2025 .

تشير تسريبات جديدة إلى أن العلامة التجارية تستعد الآن لإطلاق هاتف جديد من سلسلة Neo 11 في الصين. إليكم أهم مواصفاته

ميزات هاتف iQOO Neo 11

وفقا للتسريبات من المُقرر الكشف عن هاتف iQOO Neo 11 في الربع الثاني من هذا العام ويتوقع أن يتسبب ارتفاع تكاليف المكونات على طرحه في الأسواق.

كشف التسريبات أن هاتف iQOO Neo 11 القادم سيأتي بترقية طفيفة في المعالج، حيث سيتم استبدال معالج Snapdragon بمعالج Dimensity SoC

مواصفات هاتف iQOO Neo 11 Pro

قد يأتي هاتف iQOO Neo 11، المزود بمعالج Dimensity 9500 / 9500s، بشاشة AMOLED مقاس 6.82 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل وقد يُطرح الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1، وبطارية بسعة 7500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 100 واط، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ونظام تشغيل Android 16 المبني على تحديث OriginOS 6.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير بأن شركة iQOO لا تخطط لإطلاق هاتف يحمل علامة Neo التجارية في الهند هذا العام. وبالتالي، من المتوقع أن تبقى سلسلة هواتف Neo 11 حصرية للسوق الصينية.