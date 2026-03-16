رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

وحش الفئة المتوسطة.. هاتف iQOO Z11 Turbo بمواصفات مذهله وقدرة شحن جبارة

لمياء الياسين

أكدت شركة iQOO مؤخرًا أنها ستعلن عن هاتف iQOO Z11 في الصين هذا الشهر.

وسيُصنّف هذا الهاتف ضمن فئة أقل من هاتف iQOO Z11 Turbo الذي طُرح في يناير الماضي في الصين. وقد حصل هاتف Z11، الذي يحمل رقم الطراز V2551A، مؤخرًا على اعتماد منصة 3C الصينية. 

والآن، ظهر الهاتف على منصة Geekbench، كاشفًا عن بعض تفاصيله التقنية الرئيسية قبل إطلاقه.

قائمة iQOO Z11 

تؤكد نتائج الاختبار وجود ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ونظام تشغيل أندرويد 16، والذي من المرجح أن يكون مزودًا بواجهة OriginOS 6. 

في اختبار Geekbench 6، حقق الجهاز نتيجة 1717 في اختبار النواة الواحدة و6795 في اختبار النوى المتعددة.

وتتوافق هذه الأرقام مع نتائج Geekbench المعتادة لشريحة D8500.

المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO Z11

إلى جانب معلومات الأداء، تُعرف بعض المواصفات الأخرى لهاتف iQOO Z11. وقد أكدت الشركة رسميًا أن الهاتف سيحتوي على شاشة ألعاب بتردد 165 هرتز لحماية العين . كما سيضم بطارية بسعة 9020 مللي أمبير، والتي يُزعم أنها أكبر بطارية استُخدمت على الإطلاق في هواتف iQOO. ووفقًا لشهادة 3C، من المتوقع أن يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 90 واط.

تشير تسريبات نشرها موقع Digital Chat Station إلى أن هاتف Z11 قد يأتي بشاشة OLED قياس 6.83 بوصة بدقة 1.5K. ومن المتوقع أيضاً أن يوفر الهاتف سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت . تشير هذه التفاصيل إلى أن الهاتف سيستهدف المستخدمين الذين يولون أهمية قصوى لأداء الألعاب وعمر البطارية الطويل.

لا يوجد حاليًا أي وضوح بشأن ما إذا كان هاتف iQOO Z11 سيُطرح خارج الصين. ورغم أن المواصفات المذكورة أعلاه تبدو قوية بما يكفي لجهاز من سلسلة Neo في الأسواق العالمية، إلا أن تقريرًا حديثًا أشار إلى أن شركة iQOO لا تخطط لإطلاق هاتف من سلسلة Neo في عام 2026. وسيُباع الهاتف في الصين بسعر يقارب 290 دولارًا أمريكيًا 

