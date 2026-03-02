قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الفئة المتوسطة.. هاتف iQOO Z11 Turbo بمواصفات رائدة وقدرة شحن جبارة

هاتف iQOO Z11x
هاتف iQOO Z11x
لمياء الياسين

أكدت شركة iQOO إطلاق هاتف iQOO Z11x  يوم 12 مارس وقد كشفت العديد من التفاصيل الجديدة حول الهاتف، بما في ذلك سعة البطارية وسرعة الشحن وخيارات التخزين. كما أكدت الإعلانات التشويقية عناصر التصميم وخيارات الألوان.

مواصفات هاتف iQOO Z11x
على الجانب الآخر من المتوقع أن يحتوي هاتف iQOO Z11x على بطارية بسعة 7200 مللي أمبير، والتي تدعي الشركة أنها الأكبر في فئتها. تشير المواد الترويجية إلى ما يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو، و93 ساعة من تشغيل الموسيقى، وعمر بطارية أطول للألعاب بشحنة واحدة. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 44 وات، كما يوفر دعمًا للشحن العكسي. تُسلط iQOO الضوء على صحة البطارية على المدى الطويل، وتدعي أنها تدوم حتى ست سنوات

مواصفات هاتف iQOO Z11x


يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Turbo . من المؤكد أنه سيأتي بإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، مع توقعات بإصدارات 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 128 جيجابايت أيضًا. سيعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6. 

يتميز التصميم بوحدة كاميرا مربعة دائرية مع كاميرتين خلفيتين، وفلاش LED قياسي، وإضاءة إضافية على شكل حلقة. 

مواصفات هاتف iQOO Z11x

قدرة شحن هاتف iQOO Z11x
 

كشفت إعلانات تشويقية سابقة أن سعر هاتف iQOO Z11x سيكون أقل من 23,000 روبية هندية (حوالي 250 دولارًا أمريكيًا)، وسيُباع عبر العديد من المتاجر الألكترونية ومتجر iQOO الإلكتروني الرسمي ومن المتوقع أن يخلف هذا الهاتف هاتف iQOO Z10x، الذي يتميز بشاشة 6.72 بوصة بتردد 120 هرتز، ومعالج Dimensity 7300، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP64.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن طرازًا من سلسلة Vivo T يُطلق عليه اسم Vivo T5x قد يشترك في مكونات مماثلة مع iQOO Z11x.

هاتف iQOO Z11x تشغيل الموسيقى الشحن السريع نظام Android 16 واجهة OriginOS 6 فلاش LED سعر هاتف iQOO Z11x

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

إيران

مصرع 5 أفراد من الجيش و3 من الحرس الثوري في هجمات على إيران

الزمالك

ناقد رياضي: الروح سر انتصار الزمالك على بيراميدز.. والأهلي هو المستفيد الأكبر| فيديو

الحرب

الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد