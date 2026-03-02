وحش الفئة المتوسطة.. هاتف iQOO Z11 Turbo بمواصفات رائدة وقدرة شحن جبارة

أكدت شركة iQOO إطلاق هاتف iQOO Z11x يوم 12 مارس وقد كشفت العديد من التفاصيل الجديدة حول الهاتف، بما في ذلك سعة البطارية وسرعة الشحن وخيارات التخزين. كما أكدت الإعلانات التشويقية عناصر التصميم وخيارات الألوان.

مواصفات هاتف iQOO Z11x

على الجانب الآخر من المتوقع أن يحتوي هاتف iQOO Z11x على بطارية بسعة 7200 مللي أمبير، والتي تدعي الشركة أنها الأكبر في فئتها. تشير المواد الترويجية إلى ما يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو، و93 ساعة من تشغيل الموسيقى، وعمر بطارية أطول للألعاب بشحنة واحدة. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 44 وات، كما يوفر دعمًا للشحن العكسي. تُسلط iQOO الضوء على صحة البطارية على المدى الطويل، وتدعي أنها تدوم حتى ست سنوات

مواصفات هاتف iQOO Z11x



يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Turbo . من المؤكد أنه سيأتي بإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، مع توقعات بإصدارات 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 128 جيجابايت أيضًا. سيعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6.

يتميز التصميم بوحدة كاميرا مربعة دائرية مع كاميرتين خلفيتين، وفلاش LED قياسي، وإضاءة إضافية على شكل حلقة.

مواصفات هاتف iQOO Z11x

قدرة شحن هاتف iQOO Z11x



كشفت إعلانات تشويقية سابقة أن سعر هاتف iQOO Z11x سيكون أقل من 23,000 روبية هندية (حوالي 250 دولارًا أمريكيًا)، وسيُباع عبر العديد من المتاجر الألكترونية ومتجر iQOO الإلكتروني الرسمي ومن المتوقع أن يخلف هذا الهاتف هاتف iQOO Z10x، الذي يتميز بشاشة 6.72 بوصة بتردد 120 هرتز، ومعالج Dimensity 7300، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP64.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن طرازًا من سلسلة Vivo T يُطلق عليه اسم Vivo T5x قد يشترك في مكونات مماثلة مع iQOO Z11x.