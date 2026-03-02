رئيس تجارية القاهرة يؤكد استقرار الأسواق وتوافر السلع رغم التطورات الإقليمية

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن حركة الأسواق تسير بصورة طبيعية، وأن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة دون وجود معوقات تؤثر على توافر السلع، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.



وأوضح أن الغرفة تتابع بشكل مستمر أوضاع الأسواق من خلال التواصل مع الشعب التجارية المختلفة وكبار التجار والموردين لرصد حجم المعروض ومستويات الأسعار أولًا بأول، مشيرًا إلى أن المخزون المتاح من السلع الأساسية والاستراتيجية مطمئن ويكفي لفترات مناسبة، مع استمرار ضخ كميات جديدة بانتظام في مختلف المنافذ.



وأضاف أن البيانات الصادرة عن الجهات المعنية بقطاع الطاقة تشير إلى استقرار خدمات الكهرباء وإمدادات الغاز والمواد البترولية، وهو ما ينعكس مباشرة على انتظام العملية الإنتاجية والتجارية وعدم تأثر حركة النقل والتوزيع.



وشدد العشري على أهمية التزام جميع التجار بالأسعار العادلة وعدم الانسياق وراء أية ممارسات فردية قد تؤثر على استقرار السوق، مؤكدًا أن الغرفة تتلقى أي شكاوى من المواطنين أو التجار وتعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأشار إلى أن القطاعات التجارية والإنتاجية تعمل بصورة مستقرة، ولا توجد مؤشرات على اضطرابات في حركة السلع أو الخدمات، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.



وأوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية أن استقرار الاقتصاد المصري لا يقتصر على المخزون الحالي والخدمات الأساسية فقط، بل يستند أيضًا إلى مؤشرات اقتصادية قوية تعكس مرونته وجاذبيته للاستثمار، وقدرته على توليد فرص العمل وتعزيز الصادرات، لافتًا إلى أن التقارير الدولية الحديثة تؤكد تحسن بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل خلال السنوات الماضية بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية بكفاءة.



وفي هذا السياق، أشار إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في فبراير 2026، والذي أبرز أن الإصلاحات التشريعية وتطوير مناخ الاستثمار أسهما في استحداث نحو 275.6 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2013 إلى 2023، أغلبها في قطاع التصنيع، مقارنة بـ165.4 ألف وظيفة في العقد السابق، إلى جانب نمو ملحوظ في الصادرات بالقطاعات الصناعية كثيفة العمالة.

واختتم العشري تصريحه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك أسسًا قوية تمكّنه من مواجهة أي تحديات أو تقلبات، مشددًا على أن المواطنين يمكنهم الاطمئنان إلى توافر السلع والخدمات الأساسية وعدم القلق من أي اضطرابات مؤقتة.