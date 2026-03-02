قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوي صفارات الإنذار في البحرين وتحذيرات عاجلة للسلامة
نيويورك تايمز: إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية
استشهاد 10 أشخاص في ضربات إسرائيلية على بيروت
لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
حكم استعمال جهاز التنفس الاصطناعي للصائم.. عطية لاشين يجيب
تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة
أنباء عن اغتيال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في غارة إسرائيلية
هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

إسلام خالد

شعر عدد من سكان القاهرة الكبري وعدد من المحافظات بـ هزة أرضية (زلزال) شعر به عدد من المواطنين وعبروا عن شعورهم بالزلزال على وسائل التواصل الاجتماعي.

هزة أرضية 

وسجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز الرصد، فقد وقعت الهزة الأرضية اليوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026، عن تسجيل هزة أرضية.

زلزال السويس 

وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز الرصد، فقد وقع الزلزال في تمام الساعة 05:40 صباحاً بالتوقيت المحلي. 

وبلغت قوة الهزة 3.61 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 14.44 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأشارت بيانات الشبكة القومية للزلازل، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 05:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.61 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 14.44 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

تحدد مركز الهزة عند خط عرض 30.23 شمالاً وخط طول 31.92 شرقاً، وهي منطقة تقع على بعد حوالي:

​17 كيلومتر من منطقة "سيدي الدكروري" بمحافظة السويس.

​40 كيلومتر جنوب شرق مدينة بلبيس.

وتتابع الشبكة القومية لرصد الزلازل تتابع باستمرار وعلى مدار الساعة أي نشاط زلزالي في المنطقة، ضمن منظومة دقيقة لرصد وتحليل الزلازل في مصر والمناطق المحيطة بها، لضمان سرعة ودقة إصدار التحذيرات والتقارير الفنية اللازمة.

