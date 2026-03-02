تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

شعر عدد من سكان القاهرة الكبري وعدد من المحافظات بـ هزة أرضية (زلزال) شعر به عدد من المواطنين وعبروا عن شعورهم بالزلزال على وسائل التواصل الاجتماعي.

هزة أرضية

زلزال السويس

وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز الرصد، فقد وقع الزلزال في تمام الساعة 05:40 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وبلغت قوة الهزة 3.61 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 14.44 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأشارت بيانات الشبكة القومية للزلازل، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 05:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.61 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 14.44 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

تحدد مركز الهزة عند خط عرض 30.23 شمالاً وخط طول 31.92 شرقاً، وهي منطقة تقع على بعد حوالي:

​17 كيلومتر من منطقة "سيدي الدكروري" بمحافظة السويس.

​40 كيلومتر جنوب شرق مدينة بلبيس.

وتتابع الشبكة القومية لرصد الزلازل تتابع باستمرار وعلى مدار الساعة أي نشاط زلزالي في المنطقة، ضمن منظومة دقيقة لرصد وتحليل الزلازل في مصر والمناطق المحيطة بها، لضمان سرعة ودقة إصدار التحذيرات والتقارير الفنية اللازمة.