دوي صفارات الإنذار في البحرين وتحذيرات عاجلة للسلامة
نيويورك تايمز: إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية
استشهاد 10 أشخاص في ضربات إسرائيلية على بيروت
لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
حكم استعمال جهاز التنفس الاصطناعي للصائم.. عطية لاشين يجيب
تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة
أنباء عن اغتيال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في غارة إسرائيلية
هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نيويورك تايمز: إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية

أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة “واشنطن بوست” بأن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من ألف هدف في إيران في محاولة لتقويض قدراتها الصاروخية وطائراتها المسيرة بأسرع وقت ممكن. 

ومع ذلك، أكدت إيران ردها القوي، حيث أثار العدد الهائل من الهجمات وتنوع المواقع المستهدفة قلق المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر للصحيفة إن القادة العسكريين في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق بشأن من يقود هذه الأسلحة في إيران ومن يسيطر عليها، خصوصًا في ظل تصاعد القتال. 

وأضافت المصادر أن هناك مخاوف متزايدة داخل البنتاغون وبين بعض أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن الصراع قد يخرج عن السيطرة، مع استمرار القتال لأسابيع محتملة يزيد الضغط على مخزونات الدفاع الجوي الأمريكي.

من جانبها، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” استنادًا إلى تحليل صور أقمار اصطناعية بأن إيران قصفت ما لا يقل عن ست منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وأسفر القصف عن أضرار جسيمة في عدة منشآت، بما في ذلك معدات الاتصالات.

وتشير التحليلات إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران قد يتصاعد في الأيام المقبلة، وسط مخاوف أمريكية من استمرار التصعيد وتأثيره على استقرار المنطقة وقدرة القوات الأمريكية على الدفاع عن مواقعها الحيوية.

