أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج

قفزت أسعار النفط بأكثر من 7% اليوم الاثنين مسجلة أعلى مستوى في أكثر من عام، حيث صعدت إيران وإسرائيل هجماتهما التي خلّفت أضرارا طالت ناقلات النفط وعطلت الشحن في الخليج.

وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أبريل المقبل بنسبة 7.3% إلى 71.91 دولار للبرميل، بحسب تقارير لوسائل إعلام دولية.





فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر مايو المقبل بنسبة 7.62% إلى 78.42 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود "برنت" 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025.





واليوم هو أول تداول للعقود الآجلة للنفط بعد هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ومقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت الماضي.





وأفادت مصادر بقطاع الشحن ومسؤولون أمس بأن صواريخ أصابت ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط وقتلت أحد البحارة.





وقال المحلل في "إيه إن زد" دانيال هاينز، في مذكرة: "مع تطور الإجراءات الانتقامية الآن إلى هجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، زادت التهديدات على إمدادات النفط بشكل كبير".





من جهتهم يتوقع محللو "سيتي" أن يتداول خام برنت بين 80 و90 دولارا للبرميل هذا الأسبوع وسط الصراع المستمر.





وشنت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على طهران أمس الأحد، وردت إيران بمزيد من الصواريخ، بعد يوم من مقتل خامنئي، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.