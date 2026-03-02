قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
إجلاء أكثر من 3000 مواطن صيني من إيران

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية، أعلنت إجلاء أكثر من 3000 مواطن صيني من إيران.
 


وأوضح الجيش الإيراني، أننا نفذنا الموجات الجديدة من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح، واستهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بأربعة صواريخ كروز.


وقال علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم إن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن السياسة الأمريكية الأخيرة حول المنطقة كانت قائمة على "آمال واهية" أدت إلى زعزعة الاستقرار.

وأضاف لاريجاني أن الرئيس دونالد ترامب حول شعاره "أمريكا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، ما أدى إلى وقوع الجنود الأمريكيين ضحايا لنزعة الهيمنة الإسرائيلية، بحسب قوله.

وتطرق لاريجاني إلى الوضع العسكري قائلاً إن الشعب الإيراني في حالة دفاع عن النفس، وأن قوات بلاده المسلحة لم تكن البادئة بأي هجوم، مشدداً على أن الردود الإيرانية جاءت في إطار حماية الأمن الوطني والمصالح الاستراتيجية.

وأوضح أن الولايات المتحدة الآن قلقة من مزيد من الخسائر في صفوف قواتها بالمنطقة نتيجة سياساتها السابقة، وأن أي محاولة لإعادة فرض السيطرة ستقابل برد صارم من طهران.

الجيش الإيراني إيران الكويت الخارجية الصينية

