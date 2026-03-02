الدراسة مستمرة..وفد من منظمة "علماء بلا حدود" يزور المعاهد الأزهرية ​ في غزة

​زار وفد من منظمة "علماء بلا حدود"، أمس الأحد، الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في مدينة غزة.

​وضم الوفد كلاً من: الدكتور حمزة أبو دقة، رئيس الهيئة التمثيلية للمنظمة، والدكتورة مريم أبو صلاح، منسقة التعاون الدولي، والمهندس ياسر قديح، مدير المشاريع والبرامج، و بلال أبو عاصي، المدير التنفيذي.

​ورحب عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، مع الدكتور علي رشيد النجار، بالوفد الزائر، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به منظمة "علماء بلا حدود" في دعم المؤسسات التعليمية، من خلال افتتاح النقاط التعليمية وتقديم المستلزمات الضرورية لتوفير التعليم الوجاهي لأبنائنا الطلبة في قطاع غزة، ومساهمتها في تطوير وارتقاء المؤسسات التعليمية؛ محملاً إياهم تحياته للدكتور جياب الطويل، رئيس منظمة "علماء بلا حدود".

​ووضع الوفد في صورة الأوضاع الراهنة داخل المعاهد، مستعرضاً التحديات الكبيرة التي واجهت استئناف التعليم الوجاهي.

وأشار إلى الجهود الاستثنائية التي بذلت لعقد امتحانات الثانوية الأزهرية وجاهياً لدفعتي (2023/2024) و(2024/2025) اللتين تعطلتا بسبب الحرب.

​كما أشار إلى المستوى المتميز لطلبة المعاهد؛ حيث يتم قبول الطلبة بمعدل 95% فما فوق. وبين مميزات التعليم الأزهري وما يقدمه للطلبة في جميع مراحلهم الدراسية، من تعليم مجاني من الصف السابع حتى الثانوية الأزهرية، وصولاً إلى المنح الدراسية الجامعية التي تقدمها مشيخة الأزهر الشريف للطلبة مجاناً, وبدون رسوم دراسية في جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية

​ومن خلال جولة ميدانية داخل الفصول الدراسية، أطلع النجار الوفد الزائر على أوضاع الطلبة، مؤكداً انتظام الدوام الوجاهي حالياً لكافة المراحل الدراسية (طلاباً وطالبات) في معهد غزة.

​وأكد أن هذا النجاح تحقق بدعم من الرئيس محمود عباس، وبمتابعة من الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، وبرعاية مشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب -حفظه الله-.

​وناقش الطرفان سبل التعاون للارتقاء بالمعاهد الأزهرية، من أجل توفير أهم الاحتياجات الضرورية للتعافي من آثار الحرب، واستعادة التعليم الوجاهي لجميع الطلبة في كافة محافظات قطاع غزة.

​من جانبه، أعرب الدكتور أبو دقة عن تقديره واعتزازه بالعزيمة والإرادة التي أظهرتها إدارة المعاهد بقيادة الدكتور النجار في تذليل العقبات وإعادة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، مشيداً بالأثر الواضح لهذه الجهود، ومعتبراً أن المعاهد الأزهرية قدمت نموذجاً يحتذى به في التحدي والإصرار على استمرار المسيرة التعليمية.