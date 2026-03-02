قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
توك شو

سمير فرج: سقوط إيران ليس في مصلحة مصر والمنطقة

سمير فرج
سمير فرج
البهى عمرو

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه ليس من مصلحة مصر والمنطقة سقوط إيران، موضحًا أن التواجد الإيراني مهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن أي دولة تتعرض للسقوط تحتاج من 10 إلى 15 سنة من أجل أن تعود مرة أخرى، وأن العراق وسوريا خير دليل، إذ احتاجتا نحو 15 سنة للعودة والاستقرار.

ولفت إلى أن الحرب الحالية هي الحرب الثانية، موضحًا أن الحرب الأولى كانت في يوليو من العام الماضي، واستمرت لمدة 12 يومًا، وكانت تهدف إلى منع إيران من امتلاك مفاعل نووي.

وأشار إلى أن الضربات التي استمرت طوال الـ12 يومًا في العام الماضي كانت مركزة على مواقع المفاعل، بينما في هذه المرة يجري العمل من أجل إسقاط النظام.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، إن النظام في إيران لن يتغير، موضحًا أن الأنظمة لا تغيرها الضربات العسكرية بالطائرات، بل تتغير بثورة من الشعب، أو بنزول قوات على الأرض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر أمام العالم أنها أكبر قوة عسكرية في العالم، وأن الجميع شاهد موقف الصين وروسيا وعدم وقوفهما بجانب إيران.

وأوضح أن الحرب تخاض للمرة الثانية، وأن إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى، وأن استهداف إسرائيل لقيادات إيرانية يدل على وجود اختراق كبير داخل النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن الضربة الأولى أودت بحياة عدد كبير من القادة.

حالة انهيار إيران فلن يكون أمام إسرائيل سوى مصر
 


وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيرات في المنطقة، وأنه ليس من مصلحة مصر انهيار النظام في إيران، لأنه في حال انهيار إيران، فلن يكون أمام إسرائيل سوى مصر بعد انهيار سوريا والعراق ولبنان.

وأوضح أن الحرب بين إسرائيل وإيران هذه المرة لن تكون طويلة، ولن تزيد على 12 يومًا، كما كانت في المرة الماضية،وأنه بعد مقتل علي خامنئي فإن ذلك سيؤدي إلى تقصير مدة الحرب، معتبرًا أن مقتله يعد هدفًا تحقق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أن الهدف من العملية التي تمت في يوليو الماضي كان منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن ترامب أوقف الحرب بعد 12 يومًا، مشيرًا إلى أن الحرب الحالية تهدف إلى إسقاط النظام.

وأشار إلى أن إسقاط النظام لا يتم من خلال الضربات الجوية فقط، بل يكون من الداخل عبر التظاهر والحراك الشعبي، موضحًا أنه على الرغم من أن الهدف هو تغيير النظام، فإن إيران وضعت ترتيبات لتولي القيادة.


وأوضح أن ما قامت به إيران من ضرب بعض العواصم الخليجية كان بهدف إشراك الجميع في الحرب، وأن ما حدث سينتج عنه بعض التداعيات، منها تحركات في البورصة، وقد يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار أو أكثر.

وأشار إلى أن ما يحدث سينتج عنه ضغوط اقتصادية عالمية، وأن ما تسعى إليه إيران هو أن يشتكي العالم من الأزمات الاقتصادية، ويلقي بالمسؤولية على ترامب.

اللواء سمير فرج سمير فرج إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب

