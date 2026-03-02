قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على صوراً ترصد جلوس المعلمين على “الديسكات” في الفصل بإحدى مدارس محافظة قنا ، للإستماع لشرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لجهود الوزارة للإرتقاء بأحوالهم 

حيث دار حوار مفتوح بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف والمعلمين، شهد نقاشا حول المناهج الجديدة وآليات تطبيقها بصورة فعالة تحقق الفهم العميق لدى الطلاب.

وفي هذا السياق، أكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تقديره لدور المعلم وجهوده داخل المنظومة التعليمية

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المعلم يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية

وشدد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها من جهود للإرتقاء بأحوال المعلمين وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وكان فد  أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة إلى محافظة قنا، وذلك لمتابعة انتظام سير الدراسة والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري بالمدارس، والاطمئنان على انضباط العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الزيارة، على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج، مشددًا على دور المعلم المحوري في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

واستهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيارته للمحافظة بزيارة مدرسة نقادة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة نقادة التعليمية، حيث تفقد عددًا من الفصول، واطلع على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وتابع تفاعلهم داخل الفصول، مؤكدًا أهمية إتقان هذه المهارات الأساسية بإعتبارها حجر الأساس في العملية التعليمية.

وتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى مدرسة نقادة الثانوية بنين بمحافظة قنا ، حيث تفقد وزير التربية والتعليم عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

المعلمين وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

