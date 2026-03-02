قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رداد: توفير الحماية الاجتماعية للعمال أقصر طريق نحو بيئة لائقة لزيادة الإنتاج

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد حسن رداد وزير العمل، اليوم،شركة "فرونيري آيس كريم مصر"، حيث قام بجولة موسعة داخل خطوط الإنتاج، واطّلع على مراحل التصنيع المختلفة، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عمرو وقيادات الشركة.

واستمع الوزير إلى شرح وافٍ حول منظومة العمل داخل الشركة، التي تُعد إحدى الشركات العالمية المنتشرة في 23 دولة حول العالم، وتقوم بالتصدير إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية، حيث يبلغ حجم استثماراتها في مصر أكثر من 2.5 مليار جنيه، ويعمل بها 1017 عاملًا بشكل مباشر.

وخلال الزيارة، اتفق وزير العمل مع إدارة الشركة على البدء الفوري في تنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل"، بالتعاون مع الوزارة، لتأهيل الشباب المصري على المهن المرتبطة بهذه الصناعة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير أن توفير الحماية الاجتماعية للعمال يمثل الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل لائقة، مشددًا على أن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال هو أقصر الطرق نحو زيادة الإنتاج وتحسين الأداء داخل المؤسسات الصناعية.

وفي ختام الزيارة، التقى وزير العمل بالفريق الرياضي من ذوي الهمم التابع للشركة، والذي يشارك في مسابقات دولية ويحقق إنجازات وجوائز عالمية، مشيدًا بدور الشركة في دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في بيئة العمل والمجتمع، بما يعكس نموذجًا إيجابيًا للمسؤولية المجتمعية للشركات…

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

