وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
جيش الاحتلال: اغتيال رئيس استخبارات حزب الله في بيروت

حزب الله
حزب الله
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "جيش الاحتلال" باغتيال رئيس استخبارات حزب الله في بيروت.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام فرض حظر على أنشطة حزب الله العسكرية، وحصرها في المجال السياسي داخل لبنان، في ضوء هجمات الحزب الإرهابية على إسرائيل.

وقال: "نعلن رفضنا لأي عمل عسكري أو أمني يُنفذ من الأراضي اللبنانية خارج إطار المؤسسات الشرعية، ما فعله حزب الله يُعدّ خروجاً عن قرارات الحكومة".

وفي وقت سابق، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله، متوعدا بدفعه ثمنا باهظا لإطلاقه النار على إسرائيل، مؤكدا أن الأمين العام للحزب نعيم قاسم بات هدفا واضحا.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين عن استهدافه موقعًا للدفاع الصاروخي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مشمار الكرمل جنوب مدينة حيفا، باستخدام صواريخ نوعية وسرب من الطائرات المسيرة، مؤكداً أن الهجوم جاء ثأراً لدم آية الله الإمام علي الحسيني الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وقال الحزب في بيان رسمي: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع والرد في الزمان والمكان المناسبين"، مضيفاً: "هذا الرد هو رد دفاعي مشروع، وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان".

وأكد البيان أن الهجوم استهدف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي رداً على "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" وعلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية منذ أكثر من خمسة عشر شهراً.

في المقابل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، رداً على صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن الغارات استهدفت أهدافاً تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان"، مؤكدًا أنه "لن يسمح للمنظمة بتشكيل تهديد لدولة إسرائيل وإلحاق الأذى بمدنيي شمال إسرائيل".

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

